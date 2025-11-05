W siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa rozpoczęło się spotkanie w sprawie odzyskania przez Skarb Państwa działki w Zabłotni, sprzedanej wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi. W rozmowach biorą udział przedstawiciele kilku instytucji państwowych, w tym Prokuratorii Generalnej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał, że Wielgomas zwrócił się do KOWR „deklarując otwartość na rozmowy, dotyczące kwestii związanych z ewentualnym wykonaniem prawa odstąpienia od sprzedaży nieruchomości (w Zabłotni) z dnia 1 grudnia 2023 r.”.
Na dzisiejsze spotkanie o godz. 8. zaproszenie otrzymali m.in. przedstawiciele: Centralnego Portu Komunikacyjnego, Prokuratorii Generalnej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o CPK. Ma ona ułatwić proces wywłaszczania i uzyskania odszkodowania
Wielgomas przed spotkaniem powiedział dziennikarzom, że jest otwarty na wszelkie propozycje.
W ubiegłym tygodniu minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował, że jednym z możliwych rozwiązań w sprawie odzyskania działki położonej na terenach, na których planowane są inwestycje związane z CPK, jest zamiana gruntów. Zaznaczył, że obecny właściciel działki Piotr Wielgomas postawił warunek, żeby proponowana na zamianę działka miała podobną klasę gruntów i była przeznaczona na cele rolnicze.
Rząd wyjaśni sprawę?
Wczoraj premier Donald Tusk powiedział, że będzie oczekiwał od ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka informacji w sprawie dalszych działań związanych ze sprawą tzw. działek Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tego samego dnia wiceminister rolnictwa Adam Nowak poinformował, że w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa doszło do zmian personalnych, które miały związek ze sprawą sprzedaży działki w Zabłotni, a „nastąpiły na poziomie dyrektorów biura kadr, biura audytu i kontroli”.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Najnowsze ustalenia. Szef KOWR spotkał się z Andrzejem Wielgomasem… przed wybuchem sprawy! O działce nie rozmawiali
— Konfederacja żąda dymisji dyrektora KOWR z PSL. „Można pogratulować skuteczności, bo udało mu się sprawę przeciągnąć prawie o rok”
— Kuriozalne tłumaczenia Krajewskiego. Gembicka składa pozew: „Kłamał w wywiadzie u red. Rymanowskiego i mam na to dowody”
— TYLKO U NAS. Kurzejewski o sprawie działki: Donald Tusk chciał wykorzystać całą tę pseudoferę do tego, żeby zrezygnować z CPK
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744927-spotkanie-kowr-z-wiceprezesem-dawtony-ws-dzialki-pod-cpk
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.