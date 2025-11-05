TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Müller: Tusk realizuje wbrew pozorom niebezpieczny scenariusz. Nie mamy na ten moment żadnej gwarancji wyborów

My mówimy nie o tym, czy minister Zbigniew Ziobro będzie mógł przed sądem bronić się w cywilizowany sposób, ale o tym, że chcą go prewencyjnie aresztować, bo to o to chodzi. Chcą go zamknąć w więzieniu teraz, czyli profilaktycznie wymierzyć karę. Po co? Bo go nienawidzą” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Piotr Müller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tak chcą „dopaść” Ziobrę? Ekspresowe procedowanie wniosku ws. immunitetu. Niepokojące informacje dotyczące zatrzymania

CZYTAJ TAKŻE: Zwrot ws. immunitetu Ziobry?! „Wniosek jest nieskuteczny”. Były minister złożył zawiadomienie do prokuratury na Żurka i Woźniaka

