„To, że jest 26 zarzutów nie znaczy, że one polegają na prawdzie. (…) Obóz władzy jest pogubiony. (…) Tam jest duża niepewność, jest duże zdenerwowanie, nie wiedzą, jak ten scenariusz będzie przebiegał. Czekają nas dwa, trzy mocne dni” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości, odnosząc się do sprawy Zbigniewa Ziobry i możliwości odebrania mu immunitetu, a w następstwie tego aresztowania.
Wójcik w rozmowie przypomniał wypowiedź obecnego senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, który kilka lat temu przyznał, że w Funduszu Sprawiedliwości „nie złamano prawa”.
Myślę, że ostatnich dniach odbywa się łamanie kręgosłupów politycznych wszystkim tym, którzy mieli jakieś watpliwości, a mogli mieć wątpliwości, bo pokazaliśmy m.in. film z wypowiedzią b. ministra sprawiedliwości, byłego prezesa NIK, a obecnie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, który kilka lat temu odpowiadając na pytanie, dlaczego nie złożył zawiadomienia ws. Funduszu Sprawiedliwości, który kontrolował, powiedział, że nie złamano prawa. On dzisiaj się odcina od tej wypowiedzi, natomiast wiele osób mogło się tutaj zastanowić, dlaczego mamy człowieka wsadzić do więzienia. Ja powiem dlaczego. Dla zdjęcia, bo to o to chodzi. Zdjęcie Ziobry za kratkami, w kajdankach, to jest marzenie wielu naszych przeciwników politycznych
— wskazał Wójcik.
Ziobro jest jednym z najbardziej znienawidzonych polityków przez obóz władzy. To także ma odciąć go od tego, żeby działał politycznie
— dodał.
„Zobaczymy, to będzie ‘miękiszonem’”
Wójcik zaznaczył, że zarzuty, które są postawione Ziobrze, „nie polegają na prawdzie”.
To, że jest 26 zarzutów nie znaczy, że one polegają na prawdzie. (…) Obóz władzy jego pogubiony. (…) Tam jest duża niepewność, jest duże zdenerwowanie, nie wiedzą, jak ten scenariusz będzie przebiegał. Czekają nas dwa, trzy mocne dni
— powiedział Wójcik.
Odnosząc się z kolei do wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który podczas posiedzenia Rady Ministrów użył w stosunku do Ziobry określeń „fujara” i „miękiszon”, Wójcik zwrócił uwagę na to, ile nienawiści jest w premierze.
Proszę zwróci uwagę, ile nienawiści jest w panu premierze. To jest niesamowite, że ten człowiek nie ma oporów, aby to wypowiedzieć publicznie. Ta chęć zemsty aż kapie z niego. (…) Patrzymy na koniec, zobaczymy, kto będzie „miękiszonem”
— powiedział.
