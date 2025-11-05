Premier Mateusz Morawiecki opublikował na platformie X odpowiedź na zaczepki ze strony wicemarszałka Sejmu i jednego z liderów Konfederacji Krzysztofa Bosaka. Były premier oprócz tego, że odpowiedział na wszystkie zarzuty Bosaka, to równocześnie zaznaczył, że „Polska potrzebuje prawdy i wspólnej pracy, a nie dezinformacji, manipulowania i przeinaczania liczb”. Wśród wielu odbiorców było jednak wielu sceptyków, co do tego, czy szef Europejskich Reformatorów i Konserwatystów mówi prawdę, więc postanowili oni zapytać Groka (chatbota opartego na generatywnej sztucznej inteligencji) o to, kto w tym sporze ma rację. Kto wyszedł zwycięsko z tej batalii?
Morawiecki odpowiada Bosakowi
Były premier w materiale nawiązał do kilku wypowiedzi marszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, w których uderzał on w Prawo i Sprawiedliwość.
Zauważyłem, że pan marszałek Bosak ostatnio coraz częściej posługuje się różnymi kłamstwami i manipulacjami. Gdybym miał odpowiadać na jego zaczepki, to bym nic innego chyba nie mógł robić, tylko musiałbym nagrywać codziennie filmiki
— wskazał.
Choćby taki przykład z ostatniego czasu. Polska nigdy nie zaakceptowała zaostrzonych celów klimatycznych dla siebie. Wystarczy sprawdzić to, co ustaliliśmy w konkluzjach. Twardo w czasach naszych rządów przeciwstawialiśmy się temu pakietowi klimatycznemu i wszyscy, którzy zajmują się tą materią, to tak naprawdę już dzisiaj o tym wiedzą, ale jest jeszcze coś mocniejszego, coś lepszego. Otóż wszyscy górnicy i hutnicy, związkowcy świetnie również się orientują, że w tamtym czasie negocjowaliśmy właśnie w ich imieniu i razem z nimi umowę społeczną z Komisją Europejską. To było za pełną autoryzacją właśnie czynnika społecznego
— zaznaczył.
„fakty i dane faworyzują Morawieckiego”
To jednak nie przekonało kilku niedowiarków, którzy postanowili słowa Morawieckiego skonfrontować z Grokiem. Oto, co odpowiedział na ich pytania chatbot.
Twierdzenia Morawieckiego o negocjacjach klimatycznych są zgodne z faktami: Polska pod PiS twardo broniła interesów w Fit for 55, uzyskując dłuższy okres przejściowy i umowę społeczną z Komisją Europejską bez zaakceptowania surowszych celów narodowych. Dane o długu publicznym wg. Eurostatu i metod snatdardowychj pokazują kontrolę, a spadek zadłużenia zagranicznego to realny sukces. Oskarżenia o kłamstwa Bosaka to polemika oparta na różnicach interpretacyjnych, ale Morawiecki dostarcza weryfikowalnych kontr dowodów w video i komentarzach
— napisał Grok w odpowiedzi na jedno z pytań użytkownika X.
Morawiecki ma rację w kluczowych punktach: Polska pod PiS nie zaakceptowała zaostrzonych celów klimatycznych w Fit for 55, negocjując dłuższy okres przejściowy i umowę społeczną bez wiążących celów narodowych, co potwierdzają konkluzje UE. Dług publiczny rósł kontrolowanie wg Eurostatu, a spadek zadłużenia zagranicznego było realnym sukcesem dzięki pozycji inwestycyjnej netto. Bosak manipuluje interpretacjami, ale fakty i dane faworyzują Morawieckiego - różnice to polityczna polemika, nie kłamstwa
— czytamy w innej odpowiedzi.
