Europoseł KO Dariusz Joński po kilku dniach milczenia poszedł do TVP Info w likwidacji, aby w rozmowie z Dorotą Wysocką-Schnepf odpowiedzieć na szokujące ustalenia portalu Goniec na jego temat. „Powiem pani tutaj, obetnę każdemu pisowcowu ręce jeśli będzie atakował moją rodzinę, bo mam dość tych ataków i nie zgadzam się na to” - rzucił polityk.
Szokujące ustalenia Gońca
Przypomnijmy, że Goniec podał, że skazany w 2022 r. na 6 lat pozbawienia wolności za oszustwa polegające na działaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej Andrzej R., który ostatecznie został zatrzymany w 2025 r., latami miał utrzymywać bliskie relacje z europosłem KO Dariuszem Jońskim.
Według Gońca Andrzej R. miał wspierać Jońskiego w tworzeniu Inicjatywy Polskiej, której europoseł był wiceprzewodniczącym.
Wedle relacji (Andrzeja R. w rozmowie z Gońcem – PAP) finansował Jońskiemu kupno telefonu komórkowego, ekspresu do kawy, garnituru, oprawki do okularów. A także wycieczki, zagraniczne wyjazdy, możliwość korzystania z samochodu
— czytamy.
Tego samego dnia Joński poinformował na platformie X, że „w związku z oszczerstwami i pomówieniami” zawartymi w artykule Gońca kieruje sprawę do sądu.
Będę domagał się przeprosin i wpłaty 50 000 zł na WOŚP
— napisał.
Wyjaśnienia całej sprawy domagają się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy zorganizowali na ten temat konferencję żądając od Jońskiego wyjaśnień.
CZYTAJ WIĘCEJ:
- Joński „walczył z korupcją” w… garniturze od skazanego przestępcy? Naczelny „śledczy” KO boi się pytań o Andrzeja R.
- „Pokaż faktury za garnitury!”. Politycy PiS pytają o oskarżenia wobec Jońskiego. „Czy był sponsorowany przez przestępcę?”
Nerwowa reakcja Jońskiego
O ustalenia Gońca Joński pytany był w TVP Info w likwidacji. W rozmowie z Wysocką-Schnepf europoseł przekonywał, że celem publikacji jest „zniszczenie go”.
Plan był prosty: zniszczyć i zaszczuć mnie, co do tego nie mam żadnej wątpliwości
— powiedział.
Trzeba było znaleźć kogoś kto już jest oskarżony i skazany, a następnie przykleić do tego informację, że jest ojcem chrzestnym mojego dziecka. Tylko, że moje dziecko nie jest po chrzcie. Mówienie, że ten pan jest ojcem chrzestnym jest całkowitą nieprawdą. Wystarczyło to jednak Telewizji Republika i Gazecie Polskiej, żeby o tym opowiadać. (…) To było uderzenie nie tylko we mnie, ale także w moje dziecko
— podkreślił parlamentarzysta.
Politycy PiS-u dążą do tego, żeby każdym możliwym sposobem zaszczuć i zniszczyć człowieka. Powiem pani tutaj, obetnę każdemu pisowcowu ręce jeśli będzie atakował moją rodzinę, bo mam dość tych ataków i nie zgadzam się na to. Dlatego zdecydowałem się wystąpić na drogę sądową
— zadeklarował.
kk/X/PAP/TVP Info w likwidacji
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744916-jonski-rzuca-grozbami-w-rozmowie-z-wysocka-schnepf
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.