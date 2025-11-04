„Fundusze pozabudżetowe były pod pełną kontrolą parlamentu. Nic nie było ukrywane. Świetnie o tym wiedzą agencje ratingowe, rynki finansowe. Tylko po co ta manipulacja? Naprawdę zupełnie niepotrzebna. Polska potrzebuje prawdy i wspólnej pracy, a nie dezinformacji, manipulowania i przeinaczania liczb, faktów” - powiedział Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, odpowiadając na ataki marszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka.
Moja reakcja na eskalację kłamstw ze strony marszałka Bosaka. Pełny zestaw danych i konkretów znajdziecie pod tym filmem. Dajcie znać, co o tym sądzicie i podajcie dalej.
— napisał Mateusz Morawiecki, publikując nagranie w mediach społecznościowych.
CZYTAJ TAKŻE: Morawiecki ostrzega przed poważnymi konsekwencjami! „Za ETS2 głosowali tylko ludzie Tuska, ale rachunek zapłacimy wszyscy”
Odpowiedź na ataki
W materiale nawiązał on do kilku wypowiedzi marszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, w których uderzał on w Prawo i Sprawiedliwość.
Zauważyłem, że pan marszałek Bosak ostatnio coraz częściej posługuje się różnymi kłamstwami i manipulacjami. Gdybym miał odpowiadać na jego zaczepki, to bym nic innego chyba nie mógł robić, tylko musiałbym nagrywać codziennie filmiki
— wskazał.
Choćby taki przykład z ostatniego czasu. Polska nigdy nie zaakceptowała zaostrzonych celów klimatycznych dla siebie. Wystarczy sprawdzić to, co ustaliliśmy w konkluzjach. Twardo w czasach naszych rządów przeciwstawialiśmy się temu pakietowi klimatycznemu i wszyscy, którzy zajmują się tą materią, to tak naprawdę już dzisiaj o tym wiedzą, ale jest jeszcze coś mocniejszego, coś lepszego. Otóż wszyscy górnicy i hutnicy, związkowcy świetnie również się orientują, że w tamtym czasie negocjowaliśmy właśnie w ich imieniu i razem z nimi umowę społeczną z Komisją Europejską. To było za pełną autoryzacją właśnie czynnika społecznego
— zaznaczył.
CZYTAJ TAKŻE: Ależ dosadnie! Mateusz Morawiecki publikuje nagranie. „Czy Was też trafia szlag…”; „Ja już nie mogę tego słuchać”
To nie wszystko
Mateusz Morawiecki ocenił, że „wiele innych kłamstw i przeinaczeń” pojawiło się również w wypowiedziach marszałka w rozmowie u Bogdana Rymanowskiego.
Opowiada pan marszałek o jakichś własnych metodach liczenia długu… Po prostu mamy państwowy dług publiczny i eurostatowy dług publiczny. Nie wiem, co pan tam miał dokładnie na myśli, ale obawiam się, że studenci pierwszego roku ekonomii dość szybko wytknęliby tutaj spore braki w wiedzy w tym zakresie. Wystarczy poczytać sobie trochę więcej w tym temacie
— powiedział.
Spadek zadłużenia zagranicznego zaś był naszym ogromnym sukcesem. Warto też doczytać, co to jest międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto i takie tam różne makroekonomiczne rzeczy
— zaproponował.
I jeszcze jedno, fundusze pozabudżetowe były pod pełną kontrolą parlamentu. Nic nie było ukrywane. Świetnie o tym wiedzą agencje ratingowe, rynki finansowe. Tylko po co ta manipulacja? Naprawdę zupełnie niepotrzebna. Polska potrzebuje prawdy i wspólnej pracy, a nie dezinformacji, manipulowania i przeinaczania liczb, faktów
— zaznaczył.
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744912-morawiecki-odpowiada-bosakowi-polska-potrzebuje-prawdy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.