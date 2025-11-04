„Donald Tusk planował nienawiścią przekonać ludzi, że PiS jest zły, następnie przejąć media publiczne, przejąć prokuraturę, przejąć sądy, przejąć prezydenturę i zamknąć system, czyli nas wszystkich i wszelkie media, NGO’sy, powsadzać do więzień, zlikwidować, wyrzucić z przestrzeni publicznej. Taki był plan. To mu się nie udało i mu się nie uda” - ocenił na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Piotr Gliński, były wicepremier, były minister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł PiS.
Ten plan się nie uda
Gliński, który był gościem programu „Minęła 20:05”, pytany był m.in. o sprawę rozprawy z prywatnego aktu oskarżenia europosła KO Krzysztofa Brejzy przeciwko prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, której przewodniczył sędzia Tomasz Trębicki, czyli syn działaczki PO Zofii Trębickiej, byłej dyrektor biura poselskiego Marcina Kierwińskiego. Co więcej, to właśnie ten sędzia w przeszłości wydał nakaz aresztowania polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Sprawę w mediach społecznościowych skomentował sam lider Prawa i Sprawiedliwości.
ZOBACZ: Co za „przypadek”! Prezes PiS: W sądzie oczom nie mogłem uwierzyć. W todze zasiadał Tomasz Trębicki, syn działaczki PO
Nieprzypadkowo próbują domykać system. Nie domknęli i nie domkną, bo wygraliśmy wybory prezydenckie. Wybory prezydenckie i zwycięstwo Nawrockiego to jest historyczny moment, bo faktycznie ten system się nie domknął. On się nie domknie już
— powiedział.
— zaznaczył.
Ataki Tuska
Prof. Piotr Gliński wskazał, że nie wie już, jak ma reagować na ciągłe ataki Donalda Tuska na Prawo i Sprawiedliwość.
Ten człowiek wychodzi ciągle i mówi, że jestem złodziejem. Ja się pytam cały czas, co ja ukradłem. Odpowiedzi nie mam, ponieważ on po prostu kłamie
— wskazał
Mało tego, dopiero co „zajumał” 2 miliony z Nowoczesną na spółkę, łącząc tam jakieś partie, coś tam udając, doprowadził do tego, że długi dwumilionowe tej pseudo partii Nowoczesnej nie będą spłacone
— zauważył.
Po to są te sądy przejęte. Po to właśnie jakiś tam syn działaczki Platformy Obywatelskiej ma rozsądzać sprawę, w której jest, jak rozumiem, oskarżonym z prywatnego powództwa Jarosław Kaczyński
— zaznaczył.
CZYTAJ TAKŻE: Prezes PiS kontra Brejza. Jarosław Kaczyński stawił się w sądzie. „Pojednanie jest możliwe wtedy, jeżeli ktoś coś złego zrobił”
ZOBACZ CAŁY PROGRAM:
as.wPolsce24
