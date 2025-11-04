Nawet Helsińska Fundacja Praw Człowieka sprzeciwia się pomysłowi forsowanej przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka „ustawy praworządnościowej”, która wprowadza segregację sędziów. „Długo wyczekiwany projekt ustawy mającej uporządkować sytuację w polskim sądownictwie, który przedstawił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, niestety nie zasługuje na pozytywną ocenę, bo w rzeczywistości ma niewiele wspólnego z praworządnością, którą miałby przywracać” - wskazali przedstawiciele fundacji w tekście opublikowanym przez „Gazetę Wyborczą”.
W październiku minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił projekt ustawy, która została przez niego nazwana „praworządnościową”, a która w istocie demoluje porządek prawny w Polsce.
Pod pozorem rzekomego przywrócenia „prawa do niezależnego oraz bezstronnego sądu”, minister chce segregować sędziów, podważając status tych powołanych i zaprzysiężonych po 2017 r. Co więcej, domaga się powtórzenia konkursów na stanowiska sędziowskie, obsadzone w procedurze z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Co więcej, ci sędziowie, których on określa „neo-sędziami”, mają stracić z mocy tej ustawy swój status i prawo do orzekania.
Suchej nitki na tym pomyśle nie zostawiają m.in. liczni eksperci prawni. Krytyczne stanowisko przedstawił także Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek.
HFPC nie zostawia suchej nitki
Teraz okazuje się, że tak ordynarne pogwałcenie praworządności oburza nawet Helsińską Fundację Praw Człowieka (HFPC), która znana była z mocnego atakowania rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Co ciekawe tekst krytyczny wobec pomysłu reformy Żurka opublikowała prorządowa „Gazeta Wyborcza”. Czy to oznacza, że także dla nich to też już za dużo?
Przedstawiając projekt zakładający w istocie ominięcie Konstytucji oraz ignorujący zalecenia Komisji Weneckiej, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przyczynia się w praktyce do relatywizacji standardów konstytucyjnych i międzynarodowych, na które tak często powołuje się obecny obóz rządzący.
— napisali w swoim tekście prezes fundacji Maciej Nowicki i prawnik HFFPC Marcin Szwed.
Podkreślili oni, że projekt Żurka nie zasługuje na ich pozytywną ocenę, ponieważ w „rzeczywistości ma niewiele wspólnego z praworządnością, którą miałby przywracać”.
W swoim tekście w „GW” zwrócili ponadto uwagę, że projekt ma niewielkie szanse na wejście w życie z uwagi na spodziewane weto prezydenta Karola Nawrockiego.
