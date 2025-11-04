„Bez kopalń i hut nie ma czołgów czy armat. Górnicy i hutnicy walczą teraz nie o siebie, tylko o nas wszystkich” - napisała Beata Szydło, była premier, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do protestu, który odbył się w Katowicach. Marsz gwiaździsty relacjonowała m.in. Telewizja wPolsce24.
Po ponad dwóch i pół godzinach w Katowicach zakończył się „marsz gwiaździsty” organizacji związkowych. Jego uczestnicy domagali się m.in. istotnej rewizji Zielonego Ładu, ratowania polskiego przemysłu i sprawiedliwej transformacji woj. śląskiego.
Związkowcy i sympatycy organizacji zrzeszonych w Międzyzwiązkowym Komitecie Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego przeszli z kilku części Katowic przed Śląski Urząd Wojewódzki. Tam odbyła się demonstracja w obronie przemysłu i miejsc pracy. Na ten temat wpis na platformie X zamieściła była premier Beata Szydło.
W Katowicach trwa protest górników, hutników i pracowników wielu innych branż przemysłu
— zauważyła.
To nie jest demonstracja w obronie „przywilejów”, jak to niektórzy próbują spinować. Bez kopalni, bez hut, bez ciężkiego przemysłu, polską i europejską gospodarkę czeka całkowite uzależnienie od Chin lub Indii
— przestrzegła.
A jest jeszcze kwestia - tak obecnie istotnego - przemysłu zbrojeniowego. Bez kopalń i hut nie ma czołgów czy armat. Górnicy i hutnicy walczą teraz nie o siebie, tylko o nas wszystkich
— dodała.
