Szydło wsparła protestujących w Katowicach: Walczą teraz nie o siebie, tylko o nas wszystkich. Bez kopalń i hut nie ma czołgów czy armat

Beata Szydło podkreśliła, że bez hut, bez ciężkiego przemysłu, polską i europejską gospodarkę czeka całkowite uzależnienie od Chin lub Indii. / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz

Bez kopalń i hut nie ma czołgów czy armat. Górnicy i hutnicy walczą teraz nie o siebie, tylko o nas wszystkich” - napisała Beata Szydło, była premier, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do protestu, który odbył się w Katowicach. Marsz gwiaździsty relacjonowała m.in. Telewizja wPolsce24.

Po ponad dwóch i pół godzinach w Katowicach zakończył się „marsz gwiaździsty” organizacji związkowych. Jego uczestnicy domagali się m.in. istotnej rewizji Zielonego Ładu, ratowania polskiego przemysłu i sprawiedliwej transformacji woj. śląskiego.

Związkowcy i sympatycy organizacji zrzeszonych w Międzyzwiązkowym Komitecie Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego przeszli z kilku części Katowic przed Śląski Urząd Wojewódzki. Tam odbyła się demonstracja w obronie przemysłu i miejsc pracy. Na ten temat wpis na platformie X zamieściła była premier Beata Szydło.

W Katowicach trwa protest górników, hutników i pracowników wielu innych branż przemysłu

— zauważyła.

To nie jest demonstracja w obronie „przywilejów”, jak to niektórzy próbują spinować. Bez kopalni, bez hut, bez ciężkiego przemysłu, polską i europejską gospodarkę czeka całkowite uzależnienie od Chin lub Indii

— przestrzegła.

A jest jeszcze kwestia - tak obecnie istotnego - przemysłu zbrojeniowego. Bez kopalń i hut nie ma czołgów czy armat. Górnicy i hutnicy walczą teraz nie o siebie, tylko o nas wszystkich

— dodała.

