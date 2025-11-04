Kuriozalne tłumaczenia Krajewskiego. Gembicka składa pozew: "Kłamał w wywiadzie u red. Rymanowskiego i mam na to dowody"

Anna Gembicka, posłanka PiS, była minister rolnictwa i rozwoju wsi oskarżyła obecnego szefa tego resortu Stefana Krajewskiego o to, że „kłamał w wywiadzie” dla Radia Zet w rozmowie redaktorem Bogdanem Rymanowskim. „Mam na to dowody” - wskazała.

Po dzisiejszym wywiadzie min. Krajewskiego udałam się na kontrolę poselską do Ministerstwa Rolnictwa. Poprosiłam o dokumenty potwierdzające twierdzenia Ministra, który oskarżył mnie o „zlecanie” i „wyrażanie zgody” na sprzedaż działki i o podpisanie zgody na objęcie przez KOWR akcji w „Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej”

— wskazała.

Co się okazało? To, co mówiłam od początku - nie podpisywałam takich dokumentów. W odpowiedzi na pytania o dowody jego oskarżeń dostałam wydrukowaną ustawę o KOWR, notatkę skierowaną do kogoś innego, akt mojego powołania datowany na termin późniejszy niż podpisy, o które oskarżał mnie Minister Krajewski

— zaznaczyła.

Nie wierzę, że nie wiedział o tym, że moich podpisów tam nie ma. Od kilku dni obserwuje narrację PSL-u, w ramach której Minister przypisuje mi dokumenty, które nie istnieją

— podkreśliła.

Była minister wskazała, że żąda przeprosin i kieruje do sądu pozew cywilny.

Co ciekawe, z tej spółki, o której Minister mówi, że nie wiadomo, czym się zajmowała, dyrektor Smolarz zdążył wziąć prawie 6 tys. zł, co wykazał w oświadczeniu majątkowym

— dodała.

Krajewski się broni

Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski z PSL na antenie Radia ZET w kuriozalny sposób bronił swojego partyjnego kolegi, obecnego szefa KOWR-u Henryka Smolarza w sprawie działki w Zabłotni. Próbował zrzucać on odpowiedzialność na Annę Gembicką i Roberta Telusa.

Są pierwsze ustalenia kontroli Pomiędzy pierwszym „nieudanym” podpisem pana Romanowskiego, a drugim, kiedy zapadła decyzja o sprzedaży działki, CPK korespondowało z KOWR na temat tych konkretnych działek i to nie zostało w żaden sposób wzięte pod uwagę

— mówił.

Polityk przekonywał, że szef KOWR działał na zlecenie ministrów rolnictwa z PiS - najpierw Roberta Telusa, a następnie w tzw. rządzie dwutygodniowym - Anny Gembickiej.

