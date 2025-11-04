Anna Gembicka, posłanka PiS, była minister rolnictwa i rozwoju wsi oskarżyła obecnego szefa tego resortu Stefana Krajewskiego o to, że „kłamał w wywiadzie” dla Radia Zet w rozmowie redaktorem Bogdanem Rymanowskim. „Mam na to dowody” - wskazała.
Po dzisiejszym wywiadzie min. Krajewskiego udałam się na kontrolę poselską do Ministerstwa Rolnictwa. Poprosiłam o dokumenty potwierdzające twierdzenia Ministra, który oskarżył mnie o „zlecanie” i „wyrażanie zgody” na sprzedaż działki i o podpisanie zgody na objęcie przez KOWR akcji w „Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej”
— wskazała.
Co się okazało? To, co mówiłam od początku - nie podpisywałam takich dokumentów. W odpowiedzi na pytania o dowody jego oskarżeń dostałam wydrukowaną ustawę o KOWR, notatkę skierowaną do kogoś innego, akt mojego powołania datowany na termin późniejszy niż podpisy, o które oskarżał mnie Minister Krajewski
— zaznaczyła.
Nie wierzę, że nie wiedział o tym, że moich podpisów tam nie ma. Od kilku dni obserwuje narrację PSL-u, w ramach której Minister przypisuje mi dokumenty, które nie istnieją
— podkreśliła.
Była minister wskazała, że żąda przeprosin i kieruje do sądu pozew cywilny.
Co ciekawe, z tej spółki, o której Minister mówi, że nie wiadomo, czym się zajmowała, dyrektor Smolarz zdążył wziąć prawie 6 tys. zł, co wykazał w oświadczeniu majątkowym
— dodała.
Krajewski się broni
Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski z PSL na antenie Radia ZET w kuriozalny sposób bronił swojego partyjnego kolegi, obecnego szefa KOWR-u Henryka Smolarza w sprawie działki w Zabłotni. Próbował zrzucać on odpowiedzialność na Annę Gembicką i Roberta Telusa.
Są pierwsze ustalenia kontroli Pomiędzy pierwszym „nieudanym” podpisem pana Romanowskiego, a drugim, kiedy zapadła decyzja o sprzedaży działki, CPK korespondowało z KOWR na temat tych konkretnych działek i to nie zostało w żaden sposób wzięte pod uwagę
— mówił.
Polityk przekonywał, że szef KOWR działał na zlecenie ministrów rolnictwa z PiS - najpierw Roberta Telusa, a następnie w tzw. rządzie dwutygodniowym - Anny Gembickiej.
CZYTAJ TAKŻE: szef KOWR działał na zlecenie ministrów rolnictwa z PiS - najpierw Roberta Telusa, a następnie w tzw. rządzie dwutygodniowym - Anny Gembickie
as/X/Radio Zet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744901-kuriozalne-tlumaczenia-krajewskiego-gembicka-sklada-pozew
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.