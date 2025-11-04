Sąd Najwyższy uchylił dziś decyzję prezes mokotowskiego sądu o przerwie w czynnościach sędziego Jakuba Iwańca. W momencie zarządzenia tej przerwy Iwaniec był już bowiem objęty inną przerwą w czynnościach, zarządzoną przez ministra Waldemara Żurka. Jak mówił, uzasadniając orzeczenie prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN sędzia Wiesław Kozielewicz, „nie do przyjęcia jest”, by organ wydawał zarządzenie o zawieszeniu w czynnościach sędziego w przypadku, gdy jest on już objęty wcześniej zarządzoną przerwą w czynnościach. Wyrok SN skutkował tym, że sędzia Iwaniec miał jutro wrócić do pracy, ale Żurek dziś znów go zawiesił w czynnościach.
Wydane przez prezes mokotowskiego sądu rejonowego zarządzenie w sprawie natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziego Iwańca miało związek z podejrzeniem przestępstwa prowadzenia przez niego pojazdu w stanie nietrzeźwości i kolizji 11 października br. w Rejowcu Fabrycznym. Według obrony to nie sędzia Iwaniec siedział za kierownicą auta, tylko był jego pasażerem.
We wtorek Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN w składzie trzyosobowym uchyliła to zarządzenie prezes SR. Jak wskazał przewodniczący składowi w tej sprawie Kozielewicz, zgodnie z konstytucją sędziego zawiesić może tylko sąd. Jak zaznaczył, Prawo o ustroju sądów powszechnych przewiduje jednak możliwość zarządzenia przerwy w czynnościach sędziego przez m.in. ministra sprawiedliwości albo prezesa sądu, ale zarządzenie takie musi być „niezwłocznie” przesłane do sądu dyscyplinarnego, aby ten zadecydował w sprawie.
Sędzia Iwaniec miał jutro wrócić do pracy
Sędzia Kozielewicz przypomniał, że szef MS Waldemar Żurek już wcześniej - 29 września – zadecydował o przerwie w czynnościach służbowych sędziego Iwańca. Tamto zarządzenie Żurka uchylono wprawdzie decyzją Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie 21 października, jednak będące przedmiotem wtorkowego posiedzenia SN zarządzenie prezes mokotowskiego sądu rejonowego wydała jeszcze 17 października.
Dla nas było nie do przyjęcia, że można, w sytuacji gdy sędzia jest już objęty przerwą w czynnościach, a tu tak było, bo minister zarządził przerwę (…), żeby w okresie tych 30 dni inny organ, jakim jest prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, zrobił znowu przerwę. Jeżeli tak będziemy przepis interpretować, taki sędzia może nie orzekać i 10 lat, bo przed upływem 30 dni inny organ będzie go przesuwał na kolejne 30 dni
— podkreślił prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej.
Według Kozielewicza, w taki sposób obchodzone byłyby „konstytucyjne gwarancje sędziowskiej niezawisłości”.
Gdybyśmy poszli w tym kierunku, w którym poszła pani prezes (…), to w istocie niepotrzebny byłby przepis o zawieszaniu przez sąd. To prezes mógłby trzymać sędziego w trybie tych zarządzeń w stanie nieczynnym, czyli sędzia by nie orzekał
— dodał.
Tak wielkiej władzy wykonawczej ten skład orzekający władzy nie da, żeby władza wykonawcza mogła instrumentalnie danego sędziego niedopuszczać do orzekania, żeby kiedy sędzia jest na przerwie, zarządzać mu kolejna przerwę
— podkreślił sędzia Kozielewicz.
W połowie października Prokuratura Krajowa informowała o przejęciu postępowania w sprawie zdarzenia z 11 października w Rejowcu Fabrycznym przez Wydział Spraw Wewnętrznych PK.
Czy w tej sprawie ten sędzia powinien być zawieszony? Nie możemy tego przesądzać. Ale zwracam uwagę, że jest postępowanie dyscyplinarne, bo rzecznik dyscyplinarny ma prawo wszcząć takie postępowanie i w takim postępowaniu sąd może sędziego zawiesić. Jest też wniosek o uchylenie immunitetu. Jeśli sąd podejmie decyzje o uchyleniu immunitetu, to też z mocy prawa sędziego zawiesza. Ale to wszystko czyni sąd, a nie organ administracyjny
— podkreślił prezes Kozielewicz. Obrońcy sędziego Iwańca powiedzieli dziennikarzom po wtorkowym orzeczeniu, że decyzja SN oznacza, iż w środę sędzia Iwaniec wraca do pracy.
Może być z tym jednak kłopot, bo minister Żurek - chyba działając pod wpływem impulsu - znów podjął decyzję o przerwaniu w czynnościach służbowych sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - Jakuba Iwańca. Żurek poinformował o swojej decyzji na nagraniu zamieszczony na platformie X, w którym stwierdza, że w sprawie kolizji w Rejowcu Fabrycznym „prokuratura nie chciała pokazywać twardych dowodów” (SIC!), ale została zaatakowana przez pełnomocnika sędziego Iwańca.
To już trzecie odsunięcie sędziego Jakuba Iwańca od orzekania. Jak to się mówi: Do trzech razy sztuka
— skomentowała decyzję Żurka i jego kuriozalne tłumaczenia przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
