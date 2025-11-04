Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski przed Narodowym Świętem Niepodległości wprowadził zakaz noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych na terenie Warszawy. Przeciwko temu protestowali dziś przedstawiciele stowarzyszenia Marsz Niepodległości. „Nie ma podstaw ku temu, by wojewoda aktem prawa miejscowego zabraniał obywatelom przenoszenia jakichkolwiek przedmiotów, które, co do zasady, nie są zakazane. Złożyliśmy skargę administracyjną do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego, w której to stawiamy konkretne zarzuty naruszenia przepisów prawnych wojewodzie licząc na to, że WSA dosyć szybko rozpozna tę skargę i oczywiście uchyli to rozporządzenie” - powiedział na konferencji prasowej w Warszawie Bartosz Malewski, prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości.
Wojewoda mazowiecki tak jak w poprzednim roku, tak jak i w tym roku wydał rozporządzenie, na mocy którego zakazuje samego przenoszenia materiałów pirotechnicznych na terenie Warszawy. W naszej oceny to rozporządzenie zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa, stanowi znaczącą ingerencję w wolności obywatelskie
— podkreślił Bartosz Malewski.
„To atak na prawa obywatelskie”
Złożyliśmy skargę administracyjną do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego, w której to stawiamy konkretne zarzuty naruszenia przepisów prawnych wojewodzie licząc na to, że WSA dosyć szybko rozpozna tę skargę i oczywiście uchyli to rozporządzenie
— poinformował prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości.
Stawiamy również wniosek o wstrzymanie wykonania tego rozporządzenia do czasu rozpoznania naszej skargi przez WSA. Nie ma naszej zgody na to, aby regulować prawa obywatelskie przez samorządowców czy przedstawicieli władzy rządowej w terenie, w właśnie takim organem jest wojewoda mazowiecki. Tego rodzaju przepisy powinny być regulowane mocą ustaw i to już jest uregulowane zgodnie z przepisami prawa o zgromadzeniach. Posiadanie materiałów pirotechnicznych na zgromadzeniach publicznych jest zakazane, wiąże się to z odpowiedzialnością, nie ma powodu, żeby wojewoda dodatkowo rozszerzał ten zakaz na całą Warszawę niezależnie od odbywającego się zgromadzenia publicznego
— zaznaczył Malewski.
Nie zgadzamy się na to. To atak na prawa obywatelskie i kolejna próba zepsucia naszego, pięknego Święta Niepodległości przez rząd „Uśmiechniętej Polski”!
— oceniono zakaz wojewody mazowieckiego na profilu Marszu Niepodległości na platformie X.
Warto zaznaczyć, że w czasie konferencji przedstawiciele stowarzyszenia Marsz Niepodległości trzymali zdjęcia przedstawiające dwóch polityków Koalicji Obywatelskiej - Sławomira Neumanna i Andrzeja Halickiego - którzy odpalali race podczas „Marszu Wolności”, czyli wydarzenia organizowanego przez ówczesną opozycję 12 maja 2018 roku.
