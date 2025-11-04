Prezydent Nawrocki pójdzie w Marszu Niepodległości? "Spoglądamy na marsz i objęcie go patronatem przez Telewizję wPolsce24 z dużą sympatią"

  • Polityka
  • opublikowano:
Wciąż nie wiadomo, czy prezydent Karol Nawrocki pójdzie w tegorocznym Marszu Niepodległości.
Wciąż nie wiadomo, czy prezydent Karol Nawrocki pójdzie w tegorocznym Marszu Niepodległości. / autor: Fratria

Na tym etapie nie mam do zakomunikowania żadnej konkretnej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, jeśli chodzi o udział w tegorocznym Marszu Niepodległości” – powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak dodał, udział w tym marszu jest indywidualną decyzją każdego z nas. „Spoglądamy na inicjatywę, tak marszu, jak i objęcia go patronatem przez Telewizję wPolsce24, z dużą sympatią” - wskazał.

Przydacz pytany był na konferencji prasowej przez dziennikarza Telewizji wPolsce24 Stanisława Pyrzanowskiego o to, czy prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w tegorocznym Marszu Niepodległości, odparł, że „prezydent z całą pewnością zaprasza wszystkich do uczestniczenia w oficjalnych państwowych uroczystościach, które będą miały miejsce tego dnia”.

Natomiast udział w samym Marszu Niepodległości jest już indywidualną decyzją każdego z nas

— powiedział prezydencki minister.

Patronat Telewizji wPolsce24

Przekazał, że on sam wybiera się na Marsz Niepodległości, „tak, jak wiele razy w poprzednich latach”. Przypomniał, że prezydent Nawrocki w poprzednich latach również często uczestniczył w tym marszu.

Na tym etapie nie mam do zakomunikowania żadnej konkretnej decyzji, jeśli chodzi o udział bądź też brak udziału (prezydenta w Marszu Niepodległości – PAP). Natomiast z uwagi na poprzednie lata z całą pewnością my, tutaj w Kancelarii Prezydenta, spoglądamy na inicjatywę, tak marszu, jak i objęcia go patronatem przez Telewizję wPolsce24, z dużą sympatią

-– zaznaczył Przydacz.

Marsz Niepodległości

Tegoroczny Marsz Niepodległości pod hasłem „Jeden naród, silna Polska” rozpocznie się w stolicy o godzinie 13.00 modlitwą na rondzie Dmowskiego. O godzinie 14.00 nastąpi jego otwarcie, odśpiewanie hymnu, a potem uczestnicy marszu ruszą w stronę błoni stadionu Narodowego.

Organizatorzy marszu pytani, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Karol Nawrocki, zwrócili uwagę, że w poprzednich latach Nawrocki, kiedy pełnił inne funkcje, był m.in. szefem IPN-u, uczestniczył w marszu.

Nie będzie dla nas żadnym zdziwieniem, jeśli prezydent podejmie decyzję o tym, by również w tym roku się pojawić

— powiedział prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski.

Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę 11 listopada stałą trasą: od ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błonia stadionu Narodowego.

as/PAP

