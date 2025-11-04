Europoseł, prezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun, został laureatem „Nagrody Pokoju i Praw Człowieka” przyznawanej przez reżimową białoruską Międzynarodową Fundację im. Emila Czeczko. „Decyzja o ‘nagrodzie’ nadanej mu przez białoruski reżim to też gra psychologiczna i prowokacja przeciwko nam. Rosyjskie i białoruskie służby chcą w ten sposób wywołać korzystną dla nich reakcję, w tym znów polaryzować polskie społeczeństwo” - zaalarmował na platformie X Stanisław Żaryn, prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy.
Warto zaznaczyć, że wspomnianą fundację prowadzi Dmitrij Bieliakow, który wedle danych portalu reform.by wcześniej pracował w białoruskim KGB. Wśród tegorocznych laureatów „Nagrody Pokoju i Praw Człowieka, oficjalnie przyznawanej za „działania na rzecz pokoju i praw człowieka”, znalezło się dwóch Polaków - europoseł Grzegorz Braun oraz Tomasz J., były działacz prorosyjskiej partii „Zmiana”.
Żaryn: To gra psychologiczna i prowokacja przeciwko nam
W poważny sposób do sprawy odniósł się Stanisław Żaryn.
Grzegorz Braun zachowuje się bardzo często jak prowokator, a jego działania szkodzą Polsce. Ale pamiętajmy - decyzja o „nagrodzie” nadanej mu przez białoruski reżim to też gra psychologiczna i prowokacja przeciwko nam. Rosyjskie i białoruskie służby chcą w ten sposób wywołać korzystną dla nich reakcję, w tym znów polaryzować polskie społeczeństwo
— podkreślił Stanisław Żaryn.
O ocenie działań G. Brauna można i warto dyskutować. Ale we własnym gronie, w Polsce. Jeśli Putin i Łukaszenka chcą taką dyskusję nam moderować - to won! Tylko tyle!
— dodał.
Kim był Emil Czeczko?
Warto przypomnieć, że Emil Czeczko, którego imienia jest wspomniana białoruska nagroda, to były polski żołnierz, który w grudniu 2021 roku zdezerterował i zbiegł na Białoruś. Czeczko występował następnie w reżimowych białoruskich mediach, gdzie opowiadał kłamstwa i oskarżał polskie władze o rzekome „zbrodnie” na nielegalnych migrantach. W marcu 2022 Komitet Śledczy Białorusi poinformował o śmierci Czeczki. Miał zostać „znaleziony powieszony w miejscu zamieszkania”.
