W czwartek 6 listopada Sejmowa Komisja Regulaminowa ma zająć się wnioskiem o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Sejm ma wysłuchać sprawozdania komisji jeszcze tego samego dnia, aby już 7 listopada przeprowadzić w tej sprawie głosowanie. Na ten „sejmowy express” zwrócił uwagę serwis 300polityka.pl. W prokuraturze miała już zapaść decyzja, że Ziobro zostanie zatrzymany, gdy tylko pojawi się w Polsce - podaje portal niezależna.pl. Podobne informacje przekazała także Telewizja wPolsce24. Na lotnisko po byłego ministra mają zostać wysłane służby. „Skoro sobie nie uznają legalnych TK, legalnych prokuratorów, legalnych rzeczników dyscyplinarnych sędziów to równie dobrze sobie wyinterpretują uchylenie immunitetu przed jego uchyleniem” - komentuje te doniesienia Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości.
Minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Waldemar Żurek utrzymuje, że „na razie”, dopóki immunitet byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry nie zostanie uchylony, polityk „może się przemieszczać, gdzie chce”. Jednak z mediów napływają niepokojące informacje. W prokuraturze miała już zapaść decyzja o zatrzymaniu byłego ministra, gdy tylko Zbigniew Ziobro znajdzie się na terenie Polski - podaje portal niezależna.pl.
Będzie przetrzymywany przez służby aż do piątkowego głosowania w Sejmie ws. jego immunitetu
— czytamy.
Podobne informacje podała też Telewizja wPolsce24. Taką sprzeczną nie tylko z obowiązującym prawem (co przyznawał sam minister), ale i z deklaracjami szefa resortu sprawiedliwości, ekipa Waldemara Żurka ma uzasadniać „wyższą koniecznością” i obawą ucieczki.
Przywracanie praworządności wymaga najwyższych fikołków prawnych :)) Skoro sobie nie uznają legalnych TK, legalnych prokuratorów, legalnych rzeczników dyscyplinarnych sędziów to równie dobrze sobie wyinterpretują uchylenie immunitetu przed jego uchyleniem… Państwo Tuska
— skomentował te informacje Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości.
W „demokracji walczącej” posła z immunitetem można zatrzymać „prewencyjnie”?! Skoro min. Waldemar Żurek mówi o tzw. Formule Radbrucha, aby uzasadnić łamanie prawa, to cóż szkodzi uzasadnić faktyczne przekroczenie uprawnień oraz pozbawienie człowieka wolności?
— pisze z kolei mec. Bartosz Lewandowski
Ekspresowe procedowanie wniosku?
Sejm ma zająć się sprawą immunitetu Zbigniewa Ziobry w ekspresowym tempie (ok. 24 godziny). W czwartek 6 listopada o godzinie 16:00 wnioskiem ma zająć się Komisja Regulaminowa, a jeszcze tego samego dnia o 23:30 Sejm wysłucha sprawozdania komisji. Na
W sumie więc wniosek ws. byłego ministra sprawiedliwości zostanie przeprocedowany w ekspresowym tempie, w około 24 godziny
— zauważył serwis 300polityka.pl
Skąd ten pośpiech? Koalicja rządząca chce, aby wniosek był przeprocedowany już w piątek 7 listopada.
Prawdopodobnie, i to z dużym prawdopodobieństwem, sprawa znajdzie się w porządku piątkowych obrad Sejmu
— zapowiadał w minioną niedzielę Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, na antenie Polsat News.
Jakkolwiek by nie było, widać już teraz, że ekipie Tuska i Żurka bardzo zależy na medialnym „spektaklu”.
