TYLKO U NAS. Przestępcy wychodzą na wolność! Płaczek o działaniach rządu: "To już nie jest głupie, to już nie jest złe, to jest zwyczajnie groźne"

  • Polityka
  opublikowano:
  aktualizacja:
Grzegorz Płaczek wskazał, że odpowiedzialność za sytuację w wymiarze sprawiedliwości ponosi premier Tusk. / autor: wPolsce24

Rok temu, kiedy mijał pierwszy rok kadencji, zastanawiałem się, gdzie jeszcze musimy dojść i jakie jeszcze absurdy muszą się pojawić w mojej pracy również w polityce, żeby ludzie zrozumieli, że to, co się dzieje, jest po prostu groźne. To już nie jest głupie, to już nie jest złe, to jest zwyczajnie groźne” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 szef klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek, komentując sprawę uchylania wyroków skazujących dla groźnych przestępców, z uwagi na „złą obsadę sędziowską”. Poseł w TV Republika zapowiadał natomiast, że jego formacja byłaby nawet w stanie podpisać „cyrograf”, aby odsunąć Donalda Tuska od władzy. Mówiąc o „cyrografie” miał on na myśli koalicję z Prawem i Sprawiedliwością”.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Jak Konfederacja zagłosuje ws. immunitetu Ziobry? Poseł Płaczek ujawnia plany formacji: „Mamy upolitycznioną prokuraturę”

