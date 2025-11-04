Marta Nawrocka, małżonka prezydenta RP Karola Nawrockiego 7 listopada udaje się do Paryża, gdzie następnego dnia weźmie udział w uroczystości przeniesienia kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry do otwartej 8 grudnia 2024 r. katedry Notre Dame - przekazał PAP rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.
15 kwietnia 2019 roku w Notre Dame wybuchł pożar, który strawił konstrukcję dachu. Kadry płonącej świątyni obiegły cały świat, który śledził także akcję gaszenia pożaru. Szczególnie dramatycznym momentem było zawalenie się iglicy. Po sześciu latach katedra została znów otwarta, szkody zostały naprawione, a wnętrze - całkowicie odremontowane. Uroczyste otwarcie katedry odbyło się 8 grudnia 2024 roku. Obraz z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej oraz relikwie św. Jana Pawła II z polskiej kaplicy w Katedrze Notre Dame zostały ocalone i wywiezione, nie ucierpiały więc w wyniku pożaru.
Pierwsza Dama weźmie udział w wyjątkowej uroczystości
Przeniesienie obrazu do katedry Notre Dame, wraz z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej ma odbyć się w sobotę 8 listopada; w uroczystościach weźmie udział pierwsza dama Marta Nawrocka.
Katedra Notre-Dame jest obecnie najchętniej odwiedzanym zabytkiem nie tylko Paryża, ale i Francji. Dla porównania, Bazylika Najświętszego Serca – kościół na szczycie wzgórza Montmartre – przyciągnęła blisko 9 mln gości, Luwr 8,7 mln, Pałac w Wersalu 8,4 mln, a Wieża Eiffla 6,3 mln.
Notre Dame, znajdująca się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, jest arcydziełem architektury francuskiego gotyku. Jej zachodnia fasada należy do najpiękniejszych wśród wczesnogotyckich katedr dzięki idealnym proporcjom.
