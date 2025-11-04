Tomczyk zapowiada budowę polskiego systemu antrydonowego. "Priorytet dajemy projektom krajowym". Są szczegóły planów

Polska zacznie budować własny system antydronowy w ciągu najbliższych miesięcy, nie czekając na budowę muru dronów, jaki ma opracować Unia Europejska” - zapowiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk agencji Bloomberg News.

Zgadzamy się z ideą wzmocnienia obrony przestrzeni powietrznej całej Unii Europejskiej i jesteśmy gotowi rozważać zewnętrzne propozycje czy rozwiązania (…) Ale priorytet dajemy projektom krajowym

— oświadczył Tomczyk. Dodał, że rozwiązania wprowadzane w ramach inicjatyw unijnych będą mogły w przyszłości uzupełniać polską koncepcję obrony przed bezzałogowcami.

Inwestycje

Wiceszef resortu obrony przekazał, że działania związane z budową polskiego systemu antydronowego mają obejmować inwestycje w technologie wykrywania, zakłócenia i neutralizowania dronów w ramach szerszego programu obrony przeciwlotniczej. Pierwsze efekty są oczekiwane w ciągu trzech miesięcy od momentu ogłoszenia rozpoczęcia prac, a pełny system ma być gotowy za dwa lata.

Inwestycje w systemy związane z użyciem dronów są - jak zaznaczył - wynikiem obserwacji doświadczeń z wojny w Ukrainie. – Sposób, w jaki Rosjanie i Ukraińcy używają systemów bezzałogowych, pokazuje, że wzmocnienie naszych zdolności w tym obszarze musi być priorytetem we wszystkich obszarach: powietrznym lądowym i morskim – powiedział Tomczyk.

Zauważył też, że Polskie firmy powinny realizować co najmniej połowę kontraktów związanych z budową polskiej tarczy antydronowej. Dla sfinansowania prac nad systemem obrony przed dronami - jak podał - resort obrony planuje wykorzystać środki z programu Unii Europejskiej SAFE. Polska ma być największym beneficjentem tych środków i otrzymać na cele związane z obronnością 43,7 mld euro.

as/PAP

