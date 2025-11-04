Rozprawie z prywatnego aktu oskarżenia europosła KO Krzysztofa Brejzy przeciwko prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu przewodniczył… sędzia Tomasz Trębicki. To syn działaczki PO Zofii Trębickiej, byłej dyrektor biura poselskiego Marcina Kierwińskiego. Ponadto również Trębicki w przeszłości wydał nakaz aresztowania polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
Sprawa z oskarżenia prywatnego europosła KO Krzysztofa Brejzy dotyczy słów prezesa PiS podczas sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa z marca ubiegłego roku. Lider PiS wówczas powiedział o Brejzie: „Znaczący polityk formacji opozycyjnej dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw”. W związku z oskarżeniem Brejzy, Sejm w marcu uchylił Kaczyńskiemu immunitet. Rozprawie, która odbyła się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia, przewodził sędzia Tomasz Trębicki - bez możliwości rejestrowania jej przez media w formie audio i wideo.
Mówicie, że mamy dzisiaj niezależne sądy? Otóż stawiłem się dzisiaj w sądzie - choć stawiennictwo nie było obowiązkowe - i oczom nie mogłem uwierzyć: w sędziowskiej todze zasiadał Tomasz Trębicki, syn działaczki PO - Zofii Trębickiej, byłej dyrektor biura poselskiego Marcina Kierwińskiego… Co więcej, to sędzia awansowany przez p. Żurka na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, na co dzień skrajnie zaangażowany politycznie. Macie jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, dlaczego tak bardzo chcieli przejąć wymiar sprawiedliwości?
— napisał na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Ten sam sędzia nakazał aresztowanie Wąsika i Kamińskiego
Maciej Wąsik zwrócił uwagę, że ten sam sędzia w przeszłości nakaz aresztować jego i Mariusza Kamińskiego. Ostatecznie do tego aresztowania doszło, gdy obydwaj posłowie zostali podstępem uprowadzeni z Pałacu Prezydenckiego.
Rozprawę Brejzy przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu prowadzi Tomasz Trębicki, syn działaczki PO i dyrektor biura poselskiego Marcina Kierwińskiego. To ten sam sędzia, który wydał nielegalny nakaz aresztowania wobec mnie i Mariusza Kamińskiego. Żurek awansował go na prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. Tak właśnie mają wyglądać „niezależne sądy” i zaufani ludzie Żurka
— napisał na platformie X Maciej Wąsik.
