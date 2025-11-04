Umieszczenie w więzieniu bardzo ciężko chorej osoby, która wymaga stałej i poważnej opieki lekarskiej, jest jednoznaczne z wyrokiem śmierci - podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński odnosząc się do wniosku o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie b. szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobry.
6 listopada sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich ma rozpatrzyć wniosek kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie b. szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce zarzucić Ziobrze popełnienie aż 26 przestępstw, wśród nich znajduje się absurdalny zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która miała przywłaszczyć ponad 150 mln zł z FS.
Jarosław Kaczyński dziś pytany przez dziennikarzy o wniosek ws. uchylenia immunitetu Ziobrze i jego tymczasowe aresztowanie odpowiedział, że zarzuty kierowane pod adresem b. ministra sprawiedliwości „nie mają nic wspólnego z prawem karnym”. Według niego, ktoś, kto żąda aresztowania „bardzo ciężko chorego człowieka, któremu zagraża po prostu śmierć, żąda jego uwięzienia, sam jest przestępcą”.
„Każdy ma prawo bronić swojego życia”
Pytany, czy Ziobro, który prawdopodobnie nadal przebywa na Węgrzech, powinien wrócić do Polski odpowiedział pytająco: „po to, żeby go w istocie zamordowano”?
Dopytywany, kto miałby Ziobrę zamordować Kaczyński stwierdził, że umieszczenie w więzieniu bardzo ciężko chorej osoby, która wymaga stałej i poważnej opieki lekarskiej „jest jednoznaczne z wyrokiem śmierci”.
Kaczyński podkreślił, że nie wie gdzie obecnie przebywa Ziobro i zaznaczył, że każdy „ma prawo bronić swojego życia”.
W tym wypadku chodzi o życie
— dodał.
Ziobro uważa, że wniosek o uchylenie mu immunitetu został podpisany przez niewłaściwą osobę, przez co jest prawnie nieskuteczny i nie powinien być rozpatrywany. Ziobro zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. przez szefa MS Waldemara Żurka.
Marsz Niepodległości
Prezes PiS odniósł się też do swojego udziału w tegorocznym Marszu Niepodległości. Czy to marsz Konfederacji?
Nie, ja już byłem kilkakrotnie na Marszu Niepodległości i to jest marsz wszystkich patriotycznych Polaków
— zaznaczył Jarosław Kaczyński.
W związku z tym my żadnej jakby własności tego marszu, uznania, że on należy tylko do jakiegoś jednego, zresztą skrajnego i niezbyt może rozbudowanego ugrupowania politycznego, nie uznajemy
— dodał.
tkwl/PAP
