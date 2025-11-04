"Godziny basiowe"? Tusk: Będą płatne. "Dobra wiadomość, na którą czekali nauczyciele". Projekt ma dziś trafić do Sejmu

Na początku posiedzenia rządu premier Donald Tusk poinformował, że Koalicja Obywatelska jeszcze dziś złoży w Sejmie projekt, który przewiduje, że nauczyciele otrzymają wynagrodzenia za tzw. godziny „basiowe”, czyli niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, zgodnie z zasadą gotowości do pracy.

Przygotowanie projektu nowelizacji Karty nauczyciela i złożenie go w Sejmie jako poselskiego szef rządu zapowiedział w ubiegłym tygodniu.

Chcę zacząć od dobrej wiadomości, na którą czekały nauczycielki i nauczyciele. Mieliśmy poprawić pewne propozycje, które wzbudziły bardzo duże emocje, uzasadnione emocje. I tak jak to zapowiadałem, także po naszych spotkaniach bezpośrednio z nauczycielkami, nauczycielami, także ze związkami (…) dzisiaj klub Koalicji Obywatelskiej złoży stosowny projekt w Sejmie, zgodnie z którym ponadwymiarowe godziny będą płatne (…) zgodnie z zasadą gotowości do pracy

— powiedział Donald Tusk we wtorek przed posiedzeniem rządu.

Liczę też bardzo na taką dobrą współpracę już w parlamencie i współpracę z marszałkiem Sejmu, tak żeby nie było niepotrzebnej zwłoki w rozpatrywaniu tego projektu

— dodał.

Czym są godziny ponadwymiarowe?

Godziny ponadwymiarowe to godziny zajęć lub lekcji przydzielone nauczycielowi ponad obowiązkowe pensum. Zrobiło się o nich głośno w ostatnim czasie w związku z nowelizacją Karty nauczyciela, która weszła w życie z początkiem roku szkolnego 2025/2026.

Chodzi o tzw. dużą nowelizację Karty nauczyciela. Uszczegółowiono w niej przepisy, m.in. dotyczące warunków obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych. Określono m.in. przypadki, w których nauczyciel zachowuje albo traci prawo do wynagrodzenia za przydzielone, ale niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.

Projekt, nazywany od imienia minister edukacji Barbary Nowackiej „godzinami basiowymi” był krytykowany zarówno przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, jak i np. organizacje i stowarzyszenia uczniowskie.

