„Mówią, że chodzi o bezpieczeństwo, a tak naprawdę to cenzura! Rząd Tuska chce czerwonego przycisku do Internetu. To nie skalpel. To cyfrowa gilotyna. Nie pozwól, by wyłączyli Twój głos” - czytamy we wpisie Prawa i Sprawiedliwości zamieszczonym na portalu X. Partia opozycyjna opublikowała do tego spot, gdzie wyjaśnione jest zagrożenie związane z cenzorskimi zapędami Koalicji 13 Grudnia, która planuje zapanować na treściami publikowanymi w mediach społecznościowych.
Rząd Koalicji 13 Grudnia nie ustaje w staraniach, żeby ograniczyć wolność słowa w Internecie. Lewicowo-liberalne środowiska, które latami budowały swoją pozycję na przychylnych im mediach tradycyjnych, są w odwrocie. TVN, „Gazeta Wyborcza” czy Onet nie mają takiej pozycji jak kiedyś, a sącząca się z nich propaganda nie trafia już na tak podatny grunt.
Prawica ugruntowała swoją pozycję w sieci, ale nie tylko. Pojawiło się wielu twórców, których lewicowa strona nie może znieść, dlatego robi wszystko, co w jej mocy, żeby wprowadzić cenzurę do Internetu. Jaskrawym przykładem była sytuacja dziennikarza Bogdana Rymanowskiego, który do swojego kanału na Youtube zaprosił prof. Grażynę Cichosz.
W rządzie Tuska pojawił się pomysł, żeby upoważnić urzędników Urzędu Komunikacji Elektronicznej do działań cenzorskich.
PiS przeciwko cenzurze
Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych spot, który ostrzega przed zapędami Koalicji 13 Grudnia.
Mówią, że chodzi o bezpieczeństwo, ale to nie bezpieczeństwo, to cenzura. Post został usunięty decyzją urzędnika UKE. Kto decyduje, co możesz powiedzieć? Jedna decyzja urzędnika. Cały portal znika, cała prawda milknie. Rząd Tuska chce czerwonego przycisku do Internetu. To nie skalpel, to cyfrowa gilotyna. Nie pozwól, aby wyłączyli twój głos
— mówi lektor w nagraniu.
Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który chce przeprowadzić rząd, przez opozycję jest nazywany ACTA 3.
