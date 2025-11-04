Czy PSL próbuje zamieść pod dywan swoją winę w sprawie braku odpowiedniej reakcji na sprzedaż działki w Zabłotni? Reporter Radia ZET Mariusz Gierszewski poinformował, że w KOWR miały miejsce dymisje na stanowiskach kierowniczych. Jednak sam szef KOWR Henryk Smolarz pozostaje na stanowisku. Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski zauważył, że cała sprawa może mieć drugie dno i istotne są tutaj związki reportera Radia ZET z KOWR-em.
Lecą głowy w KOWR! W centrali odwołano p.o. dyrektora audytu, p.o. dyrektorkę kadr i kierowniczkę w warszawskim oddziale terenowym KOWR - dowiedzieli się autorzy podkastu „W związku ze śledztwem”
— napisał na platformie X Mariusz Gierszewski.
Wg wstępnych ustaleń odwołana kierowniczka OT KOWR Warszawa miała ponad 4 miesiące przetrzymać pismo dotyczące działki pod CPK. Pełniący obowiązki dyrektorzy Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz Kontroli Wewnętrznej zostali odwołani 30.10.2025
— podał Gierszewski.
Wiceminister rolnictwa Adam Nowak z PSL potwierdził, iż nastąpiły zmiany na szczeblu dyrektorskim w KOWR.
Reporterka TVN24 Agata Adamek dowiedziała się, iż na liście zdymisjonowanych pracowników KOWR są: Dyrektor Kontroli Wewnętrznej, Dyrektor Biura Kadr, Dyrektor Oddziału Terenowego w Olsztynie i kierownik z Oddziału Terenowego w Warszawie.
Na wspomnianej liście nie ma jednak głównego winowajcy w sprawie, posła PSL i dyrektora generalnego KOWR Henryka Smolarza, który ostatnio w rozmowie z Wirtualną Polską skompromitował się przyznaniem, że nie czytał podpisywanych przez siebie pism dotyczących działki w Zabłotni, wysyłanych do spółki CPK.
Próba zamiecenia sprawy pod dywan przez PSL?
Tymczasem Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski, który ujawnił sprawę sprzedaży przez KOWR pod koniec rządów PiS-u działki w Zabłotni wiceprezesowi firmy Dawtona, mimo sprzeciwu spółki CPK przeciwko tej transakcji, alarmuje, że PSL przy wsparciu niektórych dziennikarzy może próbować zamieść pod dywan swoją odpowiedzialność w całej sprawie. Chodzi o to, że mimo, iż sprzedaż działki miała miejsce pod koniec 2023 roku, to sprawa do opinii publicznej trafiła dopiero po niedawnym ujawnieniu jej przez Jadczaka. KOWR nie zawalczył też skutecznie o zwrot działki. Mariusz Gierszewski, który ujawnił teraz informację o zwolnieniach w kierownictwie KOWR, sam… występował z zespołem „Poparzeni Kawą Trzy” na dożynkach w Spale, organizowanych przez KOWR i MRiRW. Miał za to wraz z zespołem dostać z MRiRW ponad 43 tys. zł.
Poszczególne istotne daty, wskazujące na możliwą stronniczość Gierszewskiego w sprawie uderzającej w KOWR i obecne kierownictwo resortu rolnictwa, przywołał w swoim wpisie Szymon Jadczak.
28 września 2025 r. Mariusz Gierszewski z zespołem Poparzeni Kawą Trzy występuję na dożynkach w Spale organizowanych przez KOWR i MRiRW, zaprasza na nie choćby Miłosz Motyka.
17 października e-Janusz Ch. wyciąga, że Mariusz Gierszewski i jego zespół dostają za to od MRiRW 43 050 zł. Za „zapewnienie występu artystycznego”.
17 października o godz. 8:32 Mariusz Gierszewski tym razem z Radio ZET pisze: „nie zajmuje się działką rolnictwo ani ministrem. Nie „biorę od ministra”.
27 października publikujemy tekst o aferze CPK, która uderza też w KOWR pod rządami Henryka Smolarza z PSL.
3 listopada publikujemy tekst o tym, że Smolarz i KOWR kłamią, manipulują a polityk PSL spotykał się z bohaterem tej afery tuż przed jej wybuchem i nie czytał dokumentów podpisanych jego nazwiskiem.
W tym czasie, od momentu publikacji naszego pierwszego tekstu Mariusz „Nie Zajmuje Się Działką Rolnictwo” Gierszewski publikuje 9 tweetów na temat KOWR i co chwilę wyciąga coś, co ma odciągnąć uwagę, od faktu że Henryk Smolarz się skompromitował i powinien odejść. Właśnie znowu coś napisał. Różne słowa przychodzą mi do głowy. Daruję sobie. Powiem Wam tylko, że ja nie uprawiam tego samego zawodu co Mariusz Gierszewski i jego przełożeni
— pokreślił Szymon Jadczak.
A w momencie koncertu na dożynkach Mariusz „Nie Zajmuje Się Działką Rolnictwo” Gierszewski występował na scenie obok Romana Osicy, który miał wtedy umowę z PSL na 15 tys. miesięcznie za „komunikację medialną partii”. Czyli za dbanie, żeby dziennikarze dobrze pisali o PSL. A potem się ludzie dziwią, że media w kryzysie a dziennikarzom nikt nie wierzy
— dodał dziennikarz Wirtualnej Polski.
tkwl/Radio Zet/TVN24/X
