„Z oświadczenia Sieci Badawczej Łukasiewicz czytamy, że inwestycja wcale nie jest blokowana, tylko jest procedowana. Szczęśliwie procedowana jest podobno od 11 miesięcy, więc dość długo, jeśli to nie jest blokowanie. To jest właśnie ten moment, przy którym chcemy się sprzeciwić ostatecznej wyprzedaży działek niezwykle atrakcyjnych, także ze względu na tego rodzaju inwestycje w Macierzyszu” - powiedział prof. Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej PiS w siedzibie partii, odnosząc się do wyprzedawania gruntów, na których miało stanąć centrum symulacji jądrowych, gdzie mieli być kształceni specjaliści dla przyszłych elektrowni. Udział konferencji wzięli również Rafał Bochenek i Andrzej Dybczyński.
Niedawno światło dzienne ujrzała kolejna afera rządu Koalicji 13 Grudnia. Poseł PiS Paweł Jabłoński przekazał, że Sieć Badawcza Łukasiewicz planuje zamknąć Laboratorium Szybkiego Reagowania Epidemiologicznego BSL-3. Światowej klasy naukowcy mają wylądować na bruku. Mało tego, prof. Czarnek poinformował, że Sieć Badawcza Łukasiewicz porzuciła również pomysł wybudowania centrum symulacji jądrowych, gdzie mieli być kształceni specjaliści dla przyszłych elektrowni. Wiceprezes PiS alarmował w mediach społecznościowych, że grunty pod inwestycję mają być wyprzedawane.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Paweł Jabłoński alarmuje: Polską rządzi antyrozwojowa banda. Właśnie niszczą kolejne projekty Sieci Badawczej Łukasiewicz
Bochenek: Rząd Tuska działa wbrew interesom Polski
Konferencję rozpoczął rzecznik PiS, który wykazał, że rząd Koalicji 13 Grudnia absolutnie nie działa w interesie Polski i Polaków.
Ta władza każdego dnia szuka pretekstu, aby wmówić Polakom, że takich projektów jak CPK czy elektrownie atomowe nie da się w Polsce realizować. Od kilku dni docieramy do kolejnych informacji i okazuje się, że ta władza i jej ludzie robią wszystko, aby projekt, który miał doprowadzić do wzmocnienia naszej suwerenności energetycznej, uniezależnić nas od zewnętrznych dostaw energetycznych - projekt budowy małych reaktorów atomowych modułowych - również ma zostać zaorany i zniszczony. Trwa właśnie procedura sprzedaży kluczowej z punktu widzenia tej inwestycji działki
— powiedział Rafał Bochenek.
CZYTAJ TAKŻE: Gigantyczna afera w Sieci Badawczej Łukasiewicz. Koniec z centrum symulacji jądrowych i laboratorium reagowania epidemiologicznego
Prof. Czarnek: Atom miał zapewnić bezpieczeństwo energetyczne
Następnie głos zabrał były minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek.
Absurdalna polityka UE wpycha nas na tory absurdalnego wzrostu cen energii. Widząc to, była absolutna oczywistość co do działań w kierunku energetyki jądrowej. Te działania były podejmowane przez rząd PiS. W gestii ministra edukacji i nauki było wykształcenie kadr do obsługi energetyki jądrowej
— wyjaśnił.
Dodał, że za czasów rządów PiS doszło do podpisania porozumienia przez różne podmioty, których współpraca miała zaowocować uruchomieniem w Polsce pierwszych elektrowni atomowych.
W maju 2023 roku po wielu wcześniejszych spotkaniach i dyskusjach z panem prezesem Danielem Obajtkiem, z jego współpracownikami z Orlen Syntos Green Energy, ale także z siecią badawczą Łukasiewicz i z firmą Hitachi, a także z rektorami Polskich Politechnik i Akademii Górniczo-Hutniczej, podpisaliśmy wypracowane bardzo skrupulatnie porozumienie
— powiedział.
Następnie kontynuował:
Miało zmierzać z jednej strony do uruchomienia albo odtworzenia kierunków energetyki jądrowej na polskich uczelniach, a z drugiej strony do stworzenia warunków kształcenia na najwyższym poziomie inżynierów jądrowych.
CZYTAJ TAKŻE: PiS grzmi ws. polskiego atomu. Sasin: „Rząd Tuska ZABIŁ projekt elektrowni jądrowej w Koninie”; „Polska traci czas i szansę na bezpieczeństwo”
Rząd Tuska niweczy trud poprzedników
Wiceprezes PiS przypomniał, że rząd Zjednoczonej Prawicy rozpoczął pracę nad projektem. Niestety rząd Donalda Tuska po przejęciu władzy postanowił zniweczyć wysiłki poprzedników.
Prace były rozpoczęte, ale zostały brutalnie zatrzymane w styczniu 2024 roku przez ten rząd. Motywy są mniej więcej takie same jak zatrzymanie projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zmiana projektu, lokalizacji, czyli ściemnianie, żeby udawać, że coś się robi, a nic się nie robi
— wyjaśnił.
Dodał również:
Z oświadczenia Sieci Badawczej Łukasiewicz czytamy, że inwestycja wcale nie jest blokowana, tylko jest procedowana. Szczęśliwie procedowana jest podobno od 11 miesięcy, więc dość długo, jeśli to nie jest blokowanie. To jest właśnie ten moment przy którym chcemy się sprzeciwić ostatecznej wyprzedaży działek niezwykle atrakcyjnych także ze względu na tego rodzaju inwestycje w Macierzyszu.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744867-tak-torpeduja-atom-pis-alarmuje-ws-wyprzedazy-dzialek
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.