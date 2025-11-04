Joanna Szczepkowska - aktorka, która liczyła, że marszałek Szymon Hołownia nie dopuści do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP - teraz ostro krytykuje lidera Polski 2050 za to, że nie stawił się wczoraj na przesłuchaniu w prokuraturze. Jednym z powodów była… wizyta marszałka w Etiopii, podobno związana m.in. ze staraniami o stanowisko w ONZ. „Uważam, że takiemu komuś nie należy się żadna posada na żadnym oficjalnym stanowisku. Nie można edukować pokoleń na takim przykładzie, że jak ktoś ryje pod wszystkim co napotka, to ojczyna mu będzie szukać posady” - napisała na Facebooku Szczepkowska, która poświęciła Hołowni długi wpis.
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, choć ma na swoim koncie wiele nieciekawych działań (jak chociażby sprawa immunitetów ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika), to po II turze wyborów prezydenckich obronił powagę państwa - przyjął przysięgę od zwycięzcy tych wyborów, czyli Karola Nawrockiego.
Wielokrotnie proponowano, sugerowano mi przeprowadzenie zamachu stanu (…). Uniknęliśmy rozpadu państwa
— mówił w rozmowie z Polsat News w lipcu tego roku, odnosząc się do sugestii płynących ze strony nazywającej siebie „demokratyczną”, aby nie dopuścił do zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego.
Choć tłumaczył później, że określenia „zamach stanu” nie użył w sensie prawnym (a mówimy tutaj o zbrodni zagrożonej karą nawet 20 lat pozbawienia wolności!), lecz jako „diagnozy politycznej”, to na wniosek TK i KRS miał wczoraj zeznawać w tej sprawie w prokuraturze.
Szczepkowska wściekła na Hołownię
W długim wpisie nieobecność Hołowni na przesłuchaniu skomentowała Joanna Szczepkowska. Aktorka i prezenterka, która 4 czerwca 1989 r. obwieściła Polakom „koniec” komunizmu w naszym kraju, chętnie wypowiada się na tematy polityczne i zdecydowanie sprzyja rządowi Donalda Tuska. Wydaje się jednak, że od 1989 r. zaczęła nieco inaczej rozumieć wolność i demokrację, bo choć wtedy cieszyły ją pierwsze częściowo wolne wybory, to nie była w stanie przyjąć do wiadomości wyniku tych całkowicie wolnych i powielała teorie spiskowe, jakoby zwycięzca wyborów prezydenckich z 2025 r. pozostawał nieznany. Domagała się ponownego przeliczenia głosów i apelowała do Hołowni o to, aby nie dopuścił do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego.
Po kilku miesiącach od tych wydarzeń ta sama Szczepkowska na Facebooku ostro skrytykowała Hołownię za to, że nie przyszedł zeznawać w prokuraturze na temat „zamachu stanu”.
Dobry wieczór. Muszę powiedzieć, że trochę boli mnie szyja od kręcenia głową z niedowierzaniem, że „coś takiego jest możliwe”. Ile to już lat poziom niemożliwego się podwyższa? Nasze „niemożliwe”, ma tyle pięter absurdu, że nawet poeci od nurtu „da da” by tego nie wymyślili. Szymon Hołownia, marszałek Sejmu zostaje nim jeszcze przez dziesięć dni. Nie jest też już szefem Polski 2050, która ma najniższe notowania wyborcze. I to właściwie tyle. Nie on jeden i nie on pierwszy znika z polityki w niesławie. Mimo to potrafi jeszcze tak się zachować, że pozostaje gorącym tematem. No więc nie przyszedł do prokuratury na umówione dzisiaj spotkanie. Według tłumaczeń oficjalnych i nieoficjalnych jego rzecznika i otoczenia, nie chce zeznawać, a raczej nie widzi powodu, żeby odpowiadać na pytania neo prezesa neo TK Święczkowskiego i Bartosza Lewandowskiego. Tylko, że świadek nie umówił się z wyżej wymienionymi, ale z prokuraturą. Dostał wezwanie nie od Święczkowskiego, tylko od prokuratury. Marszałek Sejmu nie stawia się do prokuratury, bo nie podobają mu się decyzje co do uczestników śledztwa. Mnie też i wielu z nas tutaj bardzo nie podobają się panowie Święczkowski i Lewandowski. Gdyby jednak wezwała mnie prokuratura, poszłabym, ewentualnie odmawiając odpowiedzi na pytania zadane przez tych, którzy według mnie nie są legalnymi funkcjonariuszami publicznymi. Taka odmowa byłaby przez niezależną prokuraturę odnotowana i to niezależna prokuratura postanowiłaby, co z tym robić. Nic mnie jednak nie zwalnia od stawienia się. Chyba, że myślę jak Z. Ziobro
— napisała.
Czy jednak naprawdę Sz. Hołownia jest aż tak przeciwny prezesowi TK powołanemu przez PiS? Gdyby tak było, byłby przeciwny PiS-owi, a przecież nie jest, bo „rozmawia ze wszystkimi” nawet w nocy
— dodała ironicznie. Akurat z czegoś takiego gorliwa demokratka czyni zarzut? Ciekawe, że pod koniec lat 80. dla wielu „bohaterów” Solidarności czymś normalnym i wskazanym było rozmawiać np. z Kiszczakiem, ale z politykami partii funkcjonującej w demokratycznym kraju, której Polacy trzykrotnie powierzyli rządy w wolnych, demokratycznych wyborach - już nie.
Poza tym…Sz. Hołownia „szanuje prezydenta Karola Nawrockiego”. Tak mówi. Jeśli szanuje go jako prezydenta, to tym samym szanuje fakt, że prezydent uznaje skład TK. Dlaczego wiec nie może zeznawać przed jego prezesem? Wszyscy przyszli świadkowie wezwani przez prokuraturę czy komisje śledcze! Bierzcie przykład z pana marszałka! Po prostu nie przychodźcie, bo jest stworzony piękny precedens z samej góry. Dalej. Co się dzieje z tak chętnym do wywiadów showmanem polskiej polityki?! Sprawa dotyczy słów o zamachu stanu. Rzecz najwyższej wagi. Jest kolejne wezwanie w tej sprawie. Opinia publiczna ma prawo wiedzieć czy były takie namowy, czy nie. Prokuratura ma prawo sprawę drążyć do końca. Jeśli Sz. Hołownia nie ma zamiaru przyjść, to powinien osobiście zawiadomić o tym opinię publiczną i stawić czoła pytaniom. Nie może, bo… Wyjechał do Etiopii. Po pierwsze, Etiopia jest jednym z najstarszych miejsc ludzkiej cywilizacji i może poczekać na to, aż Hołownia skończy zeznawać. Czy naprawdę państwo polskie ma coś tak pilnego do załatwienia z Etiopią, że to jest oficjalny powód do oficjalnej delegacji w tym czasie, kiedy polska prokuratura wzywa na świadka w sprawie słów o zamachu stanu? No więc to ma Polska tam do załatwienia, że kończący działalność marszałek sejmu spotkał się tam z szefem Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych. Bo stara się o posadę w ONZ
— czytamy dalej.
Ludzie! Co nas obchodzi gdzie się stara o pracę jakiś pan poseł, który nawet nie skończył studiów i rzuca każdą kolejną robotę! Dlaczego my za to płacimy! Jestem ostatnią osobą, która chciałaby narażać nasz rząd i premiera na krytykę, ale nie mogę uznać za poważny argument o tym, że „dobrze mieć Polaka w ONZ”. Ważne, jakiego Polaka się tam ma. Jeśli takiego jak Hołownia, z tym wszystkim co już wiemy, to lepiej porzucić taką myśl, niż potem się wstydzić na cały świat. Tak prawdę mówiąc, ONZ rozczarowuje, jeśli chodzi o dynamizm działań. Jakaś dziwna stagnacja. Hołownia chce zostać tam wysokim komisarzem ds. uchodźców. Nie znam natury jego aktywności w fundacji, ale intuicja podpowiada, żeby uchodźców chronić przed Hołownią. Jest jeszcze plotka o ambasadzie w Watykanie i różne inne. Czytam też czasem „a, niech jedzie, byle dalej”. No więc uważam, że takiemu komuś nie należy się żadna posada na żadnym oficjalnym stanowisku. Nie można edukować pokoleń na takim przykładzie, że jak ktoś ryje pod wszystkim co napotka, to ojczyzna mu będzie szukać posady
— cóż, w demokracji, którą podobno Szczepkowska tak miłuje, można krytykować każdego premiera i każdy rząd, a prawo do tego mają również (a może nawet przede wszystkim!) ci, którzy głosowali na partie tworzące dzisiejszą większość, a nawet i na samego premiera Tuska.
Sformułowania o „narażaniu” jakiegokolwiek ważnego polityka, a już zwłaszcza szefa rządu, na krytykę, brzmią mniej więcej tak kuriozalnie, jak apele o ponowne przeliczenie głosów w wyborach prezydenckich.
W jednym z aktorką trzeba się zgodzić. Szymon Hołownia raczej nie jest osobą odpowiednią na tego rodzaju stanowisko i raczej trudno powiedzieć, że ma na nie jakiekolwiek realne szanse. Niezależnie od wszystkiego jego nieobecność na przesłuchaniu budzi więcej znaków zapytania niż te związane z wizytą w Etiopii lub tym, czy uznaje Bogdana Święczkowskiego za legalnego prezesa TK (a więc uznaje stan faktyczny), czy też nie.
