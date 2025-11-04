Prezes PiS Jarosław Kaczyński na platformie X odniósł się najpewniej do ujawnionych przez portal Goniec związków skazanego przestępcy Andrzeja R. z europoseł KO Dariusz Joński. Prokuratura nie podjęła działań wymierzonych w Jońskiego po wspomnianym ważnym artykule.
Politycy koalicji 13 grudnia finansowani przez przestępców? Tak, to Polska A.D. 2025. Reakcja prokuratury? ŻADNA. Już wiecie, po co przejęli wymiar sprawiedliwości…
— napisał na platformie X Jarosław Kaczyński, prezes PiS.
Mocne oskarżenia Andrzeja R. pod adresem Jońskiego
Przypomnijmy, że portal Goniec rozmawiał z Andrzejem R., gdy ten już był w areszcie. Andrzej R. w rozmowie z portalem Goniec stwierdził, że Joński łamał prawo przyjmując od niego korzyści majątkowe, miał m.in. zakupić obecnemu europosłowi KO telefon komórkowy, garnitur, oprawki do okularów, miał też finansować mu zagraniczne wyjazdy. Joński nie chciał w rozmowie z Gońcem komentować tej sprawy.
tkwl/X/goniec.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744863-prezes-pis-politycy-koalicji-finansowani-przez-przestepcow
