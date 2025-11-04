„To tylko formalność, ale trzeba wszystko dopracować” - przekazał informator z Pałacu Prezydenckiego radiu RMF FM. Według anonimowego źródła prezydent Karol Nawrocki pojawi się wśród uczestników tegorocznego Marszu Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada w Warszawie.
Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowy Marsz Niepodległości. 11 listopada 2025 roku odbędzie się 15 edycja wydarzenia.
Mariusz Błaszczak potwierdził, że uczestnikiem wydarzenie będzie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, mimo zapowiedzi z kampanii wyborczej, nie pojawi się wśród maszerujących.
Prezydent uczestnikiem Marszu Niepodległości
Radio RMF FM dotarło do nieoficjalnych informacji z Pałacu Prezydenckiego, według których głowa państwa pojawi się na tegorocznym Marszu. Prezydent Nawrocki decyzję miał podjąć już dawno.
W tej chwili trwają logistyczne przygotowania, aby zapewnić bezpieczeństwo głowy państwa, ponieważ oprócz policji, w tłumie będą obecni także funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. To tylko formalność, ale trzeba wszystko dopracować
— poinformowało anonimowe źródło.
xyz/RMF FM
