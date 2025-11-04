Prezydent Nawrocki uczestnikiem Marszu Niepodległości? "Trwają logistyczne przygotowania, aby zapewnić bezpieczeństwo"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Prezydent Karol Nawrocki i gen. Wiesław Kukuła / autor: PAP/Rafał Guz
Prezydent Karol Nawrocki i gen. Wiesław Kukuła / autor: PAP/Rafał Guz

To tylko formalność, ale trzeba wszystko dopracować” - przekazał informator z Pałacu Prezydenckiego radiu RMF FM. Według anonimowego źródła prezydent Karol Nawrocki pojawi się wśród uczestników tegorocznego Marszu Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada w Warszawie.

Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowy Marsz Niepodległości. 11 listopada 2025 roku odbędzie się 15 edycja wydarzenia.

Mariusz Błaszczak potwierdził, że uczestnikiem wydarzenie będzie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, mimo zapowiedzi z kampanii wyborczej, nie pojawi się wśród maszerujących.

Prezydent uczestnikiem Marszu Niepodległości

Radio RMF FM dotarło do nieoficjalnych informacji z Pałacu Prezydenckiego, według których głowa państwa pojawi się na tegorocznym Marszu. Prezydent Nawrocki decyzję miał podjąć już dawno.

W tej chwili trwają logistyczne przygotowania, aby zapewnić bezpieczeństwo głowy państwa, ponieważ oprócz policji, w tłumie będą obecni także funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. To tylko formalność, ale trzeba wszystko dopracować

— poinformowało anonimowe źródło.

Przypominamy również, że Telewizja wPolsce24 jest patronem medialnym tegorocznego Marszu Niepodległości.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Trzaskowski zadrwił z wyborców? Stwierdził, że nie obiecywał swojego udziału w Marszu Niepodległości. „Nigdy nie padła twarda deklaracja”

Prezydent Warszawy nie pojawi się na Marszu Niepodległości. Trzaskowski: Będziemy mieli próbę zmonopolizowania tego dnia

Jarosław Kaczyński weźmie udział w Marszu Niepodległości! Błaszczak: To nie jest marsz narodowców, tylko marsz polskich patriotów

Znamy hasło Marszu Niepodległości 2025! Jest też plakat. „Chcemy wezwać wszystkich Polaków do pewnej jedności narodowej”

xyz/RMF FM

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych