Nastąpi zwrot w sprawie ewentualnego uchylenia immunitetu Zbigniewa Ziobry? Okazuje się, że podpisała go inna osoba niż twierdził Waldemar Żurek! Wobec tego Ziobro złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości oraz prok. Piotra Woźniaka.
Wniosek Prokuratora Krajowego o uchyleniu mi immunitetu podpisała inna osoba. Min. Żurek, wysyłając go do Sejmu, poświadczył nieprawdę. Złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Żurka, a także przez prok. Piotra Woźniaka, który podpisał nie swój dokument. Taki wniosek jest nieskuteczny na mocy prawa i nie powinien być rozpatrywany
— napisał na platformie X Zbigniew Ziobro. Przypomnijmy, że Waldemar Żurek domaga się najpierw zniesienia immunitetu Zbigniewa Ziobry, a potem zatrzymania i aresztowania polityka PiS w związku z tym, że prokuratura chce mu postawić aż 26 zarzutów, w tym zupełnie absurdalny, dotyczący kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
Zawiadomienie do prokuratury ws. Żurka i Woźniaka
Ziobro wskazuje jednak na to, że Żurek popełnił w całej sprawie poważny błąd formalny. Więcej o tym można przeczytać w zawiadomieniu PiS - reprezentowanego w tej sprawie przez Zbigniewa Ziobrę i Marcina Warchoła - o możliwości popełnienia przestępstwa przez Żurka i Woźniaka.
Skierowany do Marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry wprost i literalnie wskazuje, że wnioskodawcą jest I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy. Dowodzi tego nagłówek w górnej lewej części wniosku, właściwy wyłącznie pismom sygnowanym przez Prokuratora Krajowego jak również zamieszczone poniżej oznaczenie cyt: Wnioskodawca: Prokurator Krajowy”. Tymczasem pod wnioskiem podpisany jest Pan Piotr Woźniak
— zaznaczono w uzasadnieniu zawiadomienia.
Wg informacji w posiadaniu których znajdują się zawiadamiający, Piotr Woźniak jest co najwyżej prokuratorem Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga i a całą pewnością nie pełni funkcji I Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego albowiem funkcję tę pełni co oczywiste - prokurator Dariusz Barski
— podano między innymi.
Warto wskazać, że wniosek jest odręcznie datowany przez prokuratora Woźniaka na dzień 28 października 2025r. Ręczne oznaczenie daty pisma znajduje się obok oznaczenia wnioskodawcy a zatem nie ma mowy o omyłce wyrażającej się w tym, iż osoba podpisana na wniosku nie wie co podpisuje
— argumentowano.
Powyższe stanowi o wypełnieniu przez Piotra Woźniaka znamion przestępstwa z art. 271 § 1 i 3 kk albowiem uzasadniony jest wniosek że Piotr Woźniak działał w celu osiągniecia korzyści osobistej, wyrażającej się co najmniej chęcią postrzegania go jako Prokuratora Krajowego a być może także chęcią formalnego objęcia takiej funkcji (nota bene pomimo braku ku temu podstaw prawnych)
— zaznaczono.
Jednocześnie istnieje uzasadnione podejrzenie, że przestępstwa o znamionach opisanych w art. 273 kk i art. 231 § 2 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk dopuścił się Prokurator Generalny Waldemar Żurek, który świadomie posłużył się opisanym powyżej poświadczającym nieprawdę dokumentem, przesyłając go w trybie art. 7b ust. 1 ustawy z 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła lub senatora - Marszałkowi Sejmu RP w dniu 28 października 2025 r.
— podkreślono.
O pełnej świadomości Prokuratora Generalnego co do nieautentyczności przesyłanego dokumentu z dnia 28 października 2025r. świadczy pismo Waldemara Žurka z dnia 30 października 2025r. adresowane do Marszałka Sejmu, w którym przyznaje on de facto, że wniosek o uchylenie Zbigniewowi Ziobro immunitetu parlamentarnego podpisała inna osoba aniżeli Prokurator Krajowy tłumacząc to…. pomyłką. Jest to tłumaczenie żenujące i całkowicie niewiarygodne
— napisano w uzasadnieniu zawiadomienia.
