KOMENTARZE

Dramatyczna sytuacja w szpitalach, a reseciarz Tusk... Porównuje PiS do ruskich oligarchów! "Jedni i drudzy dla dobra narodu"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Premier Donald Tusk / autor: Fratria/x
Premier Donald Tusk / autor: Fratria/x

Premier Donald Tusk zamieścił na portalu X kolejny wpis, gdzie w sposób dość karkołomny łączy PiS z Rosją. „W Rosji oligarchowie użyli wielkich pieniędzy, by zdobyć władzę. W Polsce pisowcy użyli władzy, by zdobyć wielkie pieniądze” - napisał premier, który za swoich poprzednich rządów prowadził politykę resetu z Moskwą. Jeśli natomiast chodzi o bieżące sprawy - świeższe nawet niż nawrócenie Tuska na antyputinizm - to, jak przypomniał m.in. europoseł PiS Piotr Müller, mamy obecnie dramatyczną sytuację w ochronie zdrowia.

CZYTAJ WIĘCEJ: Szpitale przestają przyjmować pacjentów, nawet onkologicznych! Co robi rząd? Morawiecki: „Ogłaszam ALERT w służbie zdrowia!”

Czym zajmuje się premier 37-milionowego kraju? Na przykład publikowaniem filmików, na których je zupę lub zamieszczaniem złośliwych wpisów, w których oskarża przeciwników politycznych o różne przewiny. Między innymi o prorosyjskość (i w kontekście polityki, jaką prowadził Tusk wobec reżimu Putina i tego, jak odnosił się do wypowiedzi i działań śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego czy polityków PiS, jest to chyba najbardziej absurdalny zarzut).

Tusk opowiada o oligarchach

Tusk tym razem wspiął się na wyżyny fantazji, bo trudno o dziwniejsze porównanie.

W Rosji oligarchowie użyli wielkich pieniędzy, by zdobyć władzę. W Polsce pisowcy użyli władzy, by zdobyć wielkie pieniądze. Jedni i drudzy dla dobra narodu oczywiście

— napisał na portalu X.

Dramat w ochronie zdrowia

Można oczywiście znaleźć tysiąc powodów, dla których premier Tusk jest ostatnią osobą, która może łączyć PiS z Rosją, ale w komentarzach przypomniano szefowi rządu o dużo „świeższych” sprawach.

Panie Donald Tusk, może warto zająć się sprawami poważnymi?

— pyta Piotr Müller, europoseł PiS.

Polityk udostępnił artykuł z internetowego serwisu dziennika „Fakt” o dramatycznej sytuacji w ochronie zdrowia. Do Naczelnej Izby Lekarskich napływają sygnały z całej Polski, że szpitale przestają przyjmować pacjentów. Co gorsza, dotyczy to także pacjentów onkologicznych.

Szpitale przestają przyjmować pacjentów z braku pieniędzy, zwolnienia grupowe są największe od dekad, fabryki są zamykane - a zadowolony z siebie Tusk wrzuca coraz głupsze wpisy na X. On jest albo oderwany od rzeczywistości, albo mu się taka rzeczywistość podoba

— dodała również była premier, obecnie europoseł PiS Beata Szydło.

Na ten problem zwrócił uwagę także Adam Czarnecki, twórca inicjatywy „Stoimy dla CPK”.

Pan znów o tych kretynskich igrzyskach, o „Uga Buga PiS to Rosja” - tymczasem szpitale w całej Polsce ograniczają przyjęcia nowych pacjentów, w tym chorych onkologicznie. Powodem są wyczerpane limity finansowania przez NFZ. Weź się człowieku do roboty

— napisał.

Jeśli chodzi o oligarchów, to warto, aby Donald Tusk i jego zwolennicy poczytali sobie chociażby o tym, jak po dojściu Putina do władzy w Rosji Gazprom przejmował niezależną telewizję NTV. Dla Tuska i jego ekipy wszelkie „rosyjskie” i „białoruskie” porównania są, niestety, jak miecz obosieczny i pytanie, kiedy premier to zrozumie.

CZYTAJ TAKŻE:

-Tusk zmanipulował słowa Bronisława Wildsteina! Przypisał publicyście… usprawiedliwianie agresji Rosji. Przekręcił też… wpis Michalskiego

-Tusk buńczucznie na tle szczątków dronów: „Tak skończy każdy”. Cięte KOMENTARZE: „Czyli jak? Przeleci niewykryty 300 km nad Polską?”

aja/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych