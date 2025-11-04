Premier Donald Tusk zamieścił na portalu X kolejny wpis, gdzie w sposób dość karkołomny łączy PiS z Rosją. „W Rosji oligarchowie użyli wielkich pieniędzy, by zdobyć władzę. W Polsce pisowcy użyli władzy, by zdobyć wielkie pieniądze” - napisał premier, który za swoich poprzednich rządów prowadził politykę resetu z Moskwą. Jeśli natomiast chodzi o bieżące sprawy - świeższe nawet niż nawrócenie Tuska na antyputinizm - to, jak przypomniał m.in. europoseł PiS Piotr Müller, mamy obecnie dramatyczną sytuację w ochronie zdrowia.
Czym zajmuje się premier 37-milionowego kraju? Na przykład publikowaniem filmików, na których je zupę lub zamieszczaniem złośliwych wpisów, w których oskarża przeciwników politycznych o różne przewiny. Między innymi o prorosyjskość (i w kontekście polityki, jaką prowadził Tusk wobec reżimu Putina i tego, jak odnosił się do wypowiedzi i działań śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego czy polityków PiS, jest to chyba najbardziej absurdalny zarzut).
Tusk opowiada o oligarchach
Tusk tym razem wspiął się na wyżyny fantazji, bo trudno o dziwniejsze porównanie.
W Rosji oligarchowie użyli wielkich pieniędzy, by zdobyć władzę. W Polsce pisowcy użyli władzy, by zdobyć wielkie pieniądze. Jedni i drudzy dla dobra narodu oczywiście
— napisał na portalu X.
Dramat w ochronie zdrowia
Można oczywiście znaleźć tysiąc powodów, dla których premier Tusk jest ostatnią osobą, która może łączyć PiS z Rosją, ale w komentarzach przypomniano szefowi rządu o dużo „świeższych” sprawach.
Panie Donald Tusk, może warto zająć się sprawami poważnymi?
— pyta Piotr Müller, europoseł PiS.
Polityk udostępnił artykuł z internetowego serwisu dziennika „Fakt” o dramatycznej sytuacji w ochronie zdrowia. Do Naczelnej Izby Lekarskich napływają sygnały z całej Polski, że szpitale przestają przyjmować pacjentów. Co gorsza, dotyczy to także pacjentów onkologicznych.
Szpitale przestają przyjmować pacjentów z braku pieniędzy, zwolnienia grupowe są największe od dekad, fabryki są zamykane - a zadowolony z siebie Tusk wrzuca coraz głupsze wpisy na X. On jest albo oderwany od rzeczywistości, albo mu się taka rzeczywistość podoba
— dodała również była premier, obecnie europoseł PiS Beata Szydło.
Na ten problem zwrócił uwagę także Adam Czarnecki, twórca inicjatywy „Stoimy dla CPK”.
Pan znów o tych kretynskich igrzyskach, o „Uga Buga PiS to Rosja” - tymczasem szpitale w całej Polsce ograniczają przyjęcia nowych pacjentów, w tym chorych onkologicznie. Powodem są wyczerpane limity finansowania przez NFZ. Weź się człowieku do roboty
— napisał.
Jeśli chodzi o oligarchów, to warto, aby Donald Tusk i jego zwolennicy poczytali sobie chociażby o tym, jak po dojściu Putina do władzy w Rosji Gazprom przejmował niezależną telewizję NTV. Dla Tuska i jego ekipy wszelkie „rosyjskie” i „białoruskie” porównania są, niestety, jak miecz obosieczny i pytanie, kiedy premier to zrozumie.
