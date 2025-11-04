TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Porażka prokuratury i GITD. Sąd umorzył postępowanie ws. Gajadhura. "Mój następca od blisko dwóch lat szuka na mnie haków"

Sprawdź Alvin Gajadhur wyszedł zwycięsko z batalii z prokuraturą i obecnymi władzami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego! / autor: Fratria
Moja sprawa była na takim poziomie absurdu i kuriozum, że trudno, żeby cokolwiek wyszło. Nawet sąd uznał, że działania prokuratury i mojego następcy Artura Czapiewskiego są bezpodstawne. To było spowodowane chęcią jak najszybszych rozliczeń” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Alvin Gajdhur, były Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Fiasko polowań na Gajadhura

Alvin Gajadhur wyszedł zwycięsko z batalii z prokuraturą i obecnymi władzami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego! Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji o umorzeniu postępowania, o czym poinformowała Wirtualna Polska. Prokuratura i władze GITD chciały ukarania Gajadhura za rzekome „ujawnienie wiadomości służbowych” na platformie X.

Przypomnijmy, że bodnarowska prokuratura zarzucała…

