WIDEO

Ależ dosadnie! Mateusz Morawiecki publikuje nagranie. "Czy Was też trafia szlag..."; "Ja już nie mogę tego słuchać"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź W tle na zdjęciu z Sejmu premier Donald Tusk i jego ministrowie. Mateusz Morawiecki podsumował w nagraniu "gospodarcze dyletanctwo" rządzących / autor: Fratria, X/Mateusz Morawiecki
W tle na zdjęciu z Sejmu premier Donald Tusk i jego ministrowie. Mateusz Morawiecki podsumował w nagraniu "gospodarcze dyletanctwo" rządzących / autor: Fratria, X/Mateusz Morawiecki

Czy Was też szlag trafia, jak rządzący z dumą mówią, że w gospodarce wszystko jest świetnie?!” - zapytał (retorycznie) były premier Mateusz Morawiecki, publikując nagranie w mediach społecznościowych.

Ja już nie mogę tego słuchać. Bo jaka jest prawda?

— słyszymy w pierwszych słowach.

Drożyzna, ceny energii w górę, kryzys za kryzysem, zakład jeden pada za drugim, masowe zwolnienia w całej gospodarce. A oni znowu swoje: „Hura! Mamy kolejny wskaźnik!”. To nie ekonomiści. To gospodarczy dyletanci

— mówi szef EKR.

Made in Poland

Pada także pytanie, „jaka jest na to recepta”.

Tak, nacjonalizm gospodarczy, powered by Poland. Nie wstydźmy się wspierać polskich firm i technologii, polskich przedsiębiorców. Jeśli chcemy się rozwijać, tworzyć miejsca pracy, budować przyszłość, to recepta jest jedna. Made in Poland

— podkreśla Morawiecki.

CZYTAJ TAKŻE:

— Morawiecki alarmuje: Masa zwolnień zalewa Polskę! Tylko we wrześniu – 88 tysięcy Polaków na liście do zwolnienia, a rząd nakłada podwyżki. WIDEO

— „Straszny rząd - horror polskiego rolnika”. Mateusz Morawiecki publikuje mocny spot osadzony w klimacie Halloween. WIDEO

olnk/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych