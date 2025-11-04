„Czy Was też szlag trafia, jak rządzący z dumą mówią, że w gospodarce wszystko jest świetnie?!” - zapytał (retorycznie) były premier Mateusz Morawiecki, publikując nagranie w mediach społecznościowych.
Ja już nie mogę tego słuchać. Bo jaka jest prawda?
— słyszymy w pierwszych słowach.
Drożyzna, ceny energii w górę, kryzys za kryzysem, zakład jeden pada za drugim, masowe zwolnienia w całej gospodarce. A oni znowu swoje: „Hura! Mamy kolejny wskaźnik!”. To nie ekonomiści. To gospodarczy dyletanci
— mówi szef EKR.
Made in Poland
Pada także pytanie, „jaka jest na to recepta”.
Tak, nacjonalizm gospodarczy, powered by Poland. Nie wstydźmy się wspierać polskich firm i technologii, polskich przedsiębiorców. Jeśli chcemy się rozwijać, tworzyć miejsca pracy, budować przyszłość, to recepta jest jedna. Made in Poland
— podkreśla Morawiecki.
