Rafał Trzaskowski po prostu wyśmiał ludzi, którzy kolejny raz uwierzyli w jego deklarację składaną podczas kampanii wyborczej, że pójdzie w Marszu Niepodległości. Włodarz Warszawy i były kandydat na urząd prezydenta RP stwierdził, że nigdy czegoś takiego nie deklarował, a winne braku jego obecności jest… zawłaszczenie tej imprezy przez jedno środowisko.
Jeżeli ktoś uwierzył, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski faktycznie ma zamiar wziąć udział w Marszu Niepodległości, to niestety… dał się zwieść.
Trzaskowski się tłumaczy
Polityk zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym usiłował wykazywać, że nie składał żadnej „twardej deklaracji”.
Czy Trzaskowski pójdzie w Marszu Niepodległości? Wydaje się, że dzisiaj to poważne pytanie, które zaprząta uwagę bardzo wielu osobom w internecie
— powiedział w nagraniu opublikowanym w serwisie X. .
Osoby, które o to pytają, bardzo często powołują się na moją rozmowę ze Sławomirem Mentzenem. Posłuchajmy, co wtedy powiedziałem
— wskazał.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Warszawy nie pojawi się na Marszu Niepodległości. Trzaskowski: Będziemy mieli próbę zmonopolizowania tego dnia
Odtworzony został fragment rozmowy Rafała Trzaskowskiego, który powiedział wówczas: „Mam nadzieję, że będzie taka okazja, że wszyscy będziemy mogli pójść w marszu, tak”.
Jak widzicie, nigdy nie padła twarda deklaracja. Mówiłem o tym, że może kiedyś zostaną spełnione pewne okoliczności, kiedy wszyscy będziemy mogli razem pójść na Marsz Niepodległości. Nie wydaje mi się, żeby one zostały spełnione
— wskazał.
Niestety sam Marsz Niepodległości to dalej impreza tylko jednego środowiska, a ja bym chciał, żebyśmy mogli świętować święto narodowe wspólnie
— przekonywał.
A nasze święto narodowe niech każdy świętuje tak jak uzna za stosowne. Bezpiecznie, godnie, no i najlepiej bez szkód dla miasta
— zakończył szyderczo.
CZYTAJ TAKŻE: Cały on! Przed wyborami Trzaskowski chciał pójść w Marszu Niepodległości, ale po wyborach już nie chce… Co mówił w rozmowie z Mentzenem?
To nie pierwszy raz
Warto przypomnieć, że z podobnymi uśmiechami do patriotów mieliśmy do czynienia także podczas kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku (także przegranymi przez Trzaskowskiego). Potem szybko okazało się, że deklaracje te nie miały nic wspólnego z rzeczywistością i wiceszef PO dalej konsekwentnie zwalczał Marsz Niepodległości.
Więc jeżeli ktoś teraz znowu uwierzył w uśmiechy Trzaskowskiego, to cóż… Nie powinien być zaskoczony.
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744833-trzaskowski-zadrwil-z-wyborcow-ws-marszu-niepodleglosci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.