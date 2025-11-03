WIDEO

Trzaskowski zadrwił z wyborców? Stwierdził, że nie obiecywał swojego udziału w Marszu Niepodległości. "Nigdy nie padła twarda deklaracja"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Rafał Trzaskowski nie zaskoczył. Zapowiedział, że nie weźmie udziału w Marszu Niepodległości. / autor: Fratria
Rafał Trzaskowski nie zaskoczył. Zapowiedział, że nie weźmie udziału w Marszu Niepodległości. / autor: Fratria

Rafał Trzaskowski po prostu wyśmiał ludzi, którzy kolejny raz uwierzyli w jego deklarację składaną podczas kampanii wyborczej, że pójdzie w Marszu Niepodległości. Włodarz Warszawy i były kandydat na urząd prezydenta RP stwierdził, że nigdy czegoś takiego nie deklarował, a winne braku jego obecności jest… zawłaszczenie tej imprezy przez jedno środowisko.

Jeżeli ktoś uwierzył, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski faktycznie ma zamiar wziąć udział w Marszu Niepodległości, to niestety… dał się zwieść.

Trzaskowski się tłumaczy

Polityk zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym usiłował wykazywać, że nie składał żadnej „twardej deklaracji”.

Czy Trzaskowski pójdzie w Marszu Niepodległości? Wydaje się, że dzisiaj to poważne pytanie, które zaprząta uwagę bardzo wielu osobom w internecie

— powiedział w nagraniu opublikowanym w serwisie X. .

Osoby, które o to pytają, bardzo często powołują się na moją rozmowę ze Sławomirem Mentzenem. Posłuchajmy, co wtedy powiedziałem

— wskazał.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Warszawy nie pojawi się na Marszu Niepodległości. Trzaskowski: Będziemy mieli próbę zmonopolizowania tego dnia

Odtworzony został fragment rozmowy Rafała Trzaskowskiego, który powiedział wówczas: „Mam nadzieję, że będzie taka okazja, że wszyscy będziemy mogli pójść w marszu, tak”.

Jak widzicie, nigdy nie padła twarda deklaracja. Mówiłem o tym, że może kiedyś zostaną spełnione pewne okoliczności, kiedy wszyscy będziemy mogli razem pójść na Marsz Niepodległości. Nie wydaje mi się, żeby one zostały spełnione

— wskazał.

Niestety sam Marsz Niepodległości to dalej impreza tylko jednego środowiska, a ja bym chciał, żebyśmy mogli świętować święto narodowe wspólnie

— przekonywał.

A nasze święto narodowe niech każdy świętuje tak jak uzna za stosowne. Bezpiecznie, godnie, no i najlepiej bez szkód dla miasta

— zakończył szyderczo.

CZYTAJ TAKŻE: Cały on! Przed wyborami Trzaskowski chciał pójść w Marszu Niepodległości, ale po wyborach już nie chce… Co mówił w rozmowie z Mentzenem?

To nie pierwszy raz

Warto przypomnieć, że z podobnymi uśmiechami do patriotów mieliśmy do czynienia także podczas kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku (także przegranymi przez Trzaskowskiego). Potem szybko okazało się, że deklaracje te nie miały nic wspólnego z rzeczywistością i wiceszef PO dalej konsekwentnie zwalczał Marsz Niepodległości.

Więc jeżeli ktoś teraz znowu uwierzył w uśmiechy Trzaskowskiego, to cóż… Nie powinien być zaskoczony.

as/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych