„Świadek w postępowaniu karnym ma jeden podstawowy obowiązek - stawić się na wezwanie. Stawić się na wezwanie i odpowiedzieć na pytania, które mu zadaje prokurator i osoby uprawnione do udziału w przesłuchaniu, czyli na przykład pełnomocnicy pokrzywdzonych” - wskazał na antenie Telewizji wPolsce24 Paweł Jabłoński, poseł PiS i prawnik, komentując zachowanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem.
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie stawił się na przesłuchanie w stołecznej Prokuraturze Okręgowej ws. swoich słów o zamachu stanu, ponieważ… przebywa w Addis Abebie, stolicy Etiopii.
