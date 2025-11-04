WIDEO

Matysiak: "Nie odejdę. To chyba jasna deklaracja z mojej strony". Co ma do Czarzastego? "Nic nie mam. Przesympatyczny pan w sweterkach"

Paulina Matysiak mówi wprost o swoim członkostwie w Razem / autor: Fratria

Nie odejdę. To chyba jasna deklaracja z mojej strony” - powiedziała w RMF FM posłanka Paulina Matysiak, mówiąc w ten sposób o swoim członkostwie w Partii Razem. Podczas rozmowy wyraziła też pewien sceptycyzm wobec kandydatury Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. „Nic nie mam [do niego]. Przesympatyczny pan w sweterkach”- dodała nieco żartobliwie.

Matysiak ucina. „Nie odejdę”

Red. Grzegorz Sroczyński przywołał w rozmowie na antenie RMF FM słowa posła Macieja Koniecznego, który apelował do Matysiak o dostosowanie jej statusu w klubie do tego, co aktualnie robi.

Mówił, że powinna pani zmienić klub, że nie pasuje pani do Partii Razem, że już pani sercem jest gdzieś indziej

— przytoczył dziennikarz.

Nie odejdę. To chyba jasna deklaracja z mojej strony. Zresztą w zeszłym roku, kiedy koleżanki opuszczały Partię Razem, ja w partii pozostawałam, choć wtedy zawieszona. Dołączyłam do koła. Tworzyłam tę partię i tworzę od ośmiu lat i naprawdę nie widzę powodu, dla którego ktoś miałby kazać, zmuszać mnie, sugerować mi odejście z Partii Razem

— odparła Matysiak.

Ten temat stowarzyszenia [„Tak dla rozwoju”, tworzonego wraz z posłem PiS Marcinem Horałą - red.] został wyjaśniony w zeszłym roku. Po pół roku zawieszenia zostałam odwieszona. Problem nie był z samym stowarzyszeniem. Naprawdę to były problemy związane z komunikacją

— powiedziała Matysiak.

Jak komentowała dalej, nie była na konferencji swojego ugrupowania nt. CPK, o co mieli do niej pretensje lewicowi politycy, ponieważ… nie została do niej doproszona.

Nie dano mi szansy tej decyzji podjąć

— dodała, przypominając jednocześnie, że uczestniczyła tego dnia w Poznańskim Kongresie Gospodarczym.

Nie, nie ma takich rozmów. Koniec, kropka

— zaprzeczyła posłanka Razem plotkom nt. jej przyszłego startu w wyborach z list PiS.

Dziwi mnie to, że sami dziennikarze rozsiewają takie fake newsy (…). Nie rozmawiam o żadnym przejściu

— dodała

Przesympatyczny pan w sweterkach”

W programie padło także pytanie, jak Razem zagłosuje nad kandydaturą Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu.

Będziemy o tym rozmawiać. Natomiast wydaje mi się, że na ten moment są chyba małe szanse, żeby Włodzimierz Czarzasty uzyskał nasze poparcia

— stwierdziła, dodając, że „zazwyczaj jest tak, że te osoby powinny zabiegać o te głosy”.

Włodek Czarzasty ma do mnie telefon, ma do wszystkich osób w naszym kole. Wydaje mi się, że na ten moment jeszcze się do nas nie odezwał i nie rozmawiał na temat poparcia jego kandydatury. Nie robi w tym momencie nic, żebyśmy zmienili zdanie. Ja na ten moment jestem na nie

— mówiła dalej.

Na pytanie prowadzącego, co ma do Włodzimierza Czarzastego, odpowiedziała:

Nic nie mam. Przesympatyczny pan w sweterkach.

Matysiak stwierdziła również, iż politycy Nowej Lewicy „zaczynają zalewać miłością Partię Razem”.

Będą szukali sposobu, by się dogadać w sprawie wspólnego startu. To mało prawdopodobne

— powiedziała.

