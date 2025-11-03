Premier Donald Tusk stojąc na tle szczątków rosyjskich dronów odgrażał się, że zniszczony zostanie każdy bezzałogowiec, który wleci do Polski. Nagranie wywołało lawinę komentarzy.
Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym stoi na tle szczątków rosyjskich dronów.
To, co za mną widzicie, to szczątki rosyjskich dronów, które spadły na polską ziemię wtedy, pamiętnej nocy z 9 na 10 września
— wskazał.
Tak skończy każdy wrogi dron, każdy rosyjski dron, który nad polską ziemię nadleci
— dodał.
Nad tym pracujemy, dlatego inwestujemy te miliardy, miliardy złotych w nowoczesną polską armię, w nowoczesne polskie służby, aby zabezpieczyć polskie niebo i polską ziemię przed takimi obiektami
— zaznaczył.
CZYTAJ TAKŻE: Dowódca Operacyjny podjął decyzję. Poszukiwania rozbitych dronów, które wtargnęły na teren Polski w nocy z 9 na 10 września, zawieszone
To nie było tak!
Problem polega jednak na tym, że większość rosyjskich dronów, które wlatywały do Polski w nocy z 9 na 10 września, nie zostały zniszczone. A podczas zestrzeliwania dronów we wsi Wyryki został uszkodzony dom.
Nagranie Donalda Tuska wywołało w mediach społecznościowych lawinę komentarzy.
Chłop nagrywa filmik w jednym z obiektów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i robi z tego autoreklamę… P.S. dobrze pan się czuje?
— zapytał Szymon Szereda, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
„Tak skończy każdy wrogi dron” mówi Tusk. Czyli jak? Przeleci niewykryty 300 km nad Polską, spadając gdzieś pod Radomiem lub Łodzią?
— pytał Paweł Rybicki, dziennikarz.
Ale wie Pan, że one nie zostały zestrzelone, a po prostu spadły?
— dopytał Marcin Stępniewski, szef klubu PiS w Radzie Miasta Kielce.
«Każdy wrogi dron skończy tak samo»? Przecież wszystkie drony na nagraniu to te, które wylądowały, bo skończyło im się paliwo. Czy wiadomo, jak zakończyła się inicjatywa dotycząca szkolenia przez Ukrainę polskich żołnierzy w zakresie taktyki przechwytywania za pomocą dronów przeciwlotniczych?
— pytał Oleksandr Arhat, współtwórca ukraińskiego portalu Militarnyi.com.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744822-tusk-bunczucznie-na-tle-szczatkow-dronow-tak-skonczy-kazdy
