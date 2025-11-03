Prezes PiS: Mordercy i seksualni zwyrodnialcy mają uchylane wyroki skazujące. Tak wygląda tuskowo-żurkowa „praworządność"?

To, co dzieje się w sądach wygląda na spłacanie politycznych długów za poparcie Platformy w wyborach parlamentarnych” - napisał Jarosław Kaczyński we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. Prezes PiS nawiązuje tym samym do skandalicznych decyzji sądów, którzy uchylają wyroki twierdząc, że orzekali „neo-sędziowie”

Bezkarność przestępców”

To, co dzieje się w sądach wygląda na spłacanie politycznych długów za poparcie Platformy w wyborach parlamentarnych. Mordercy i seksualni zwyrodnialcy mają uchylane wyroki skazujące, przez co nie ponoszą odpowiedzialności za swoje okrutne czyny. Tak wygląda tuskowo-żurkowa „praworządność”? Bezkarność dla przestępców to bezpośrednie uderzenie w bezpieczeństwo każdego Polaka

— napisał prezes PiS.

Szokujące decyzje Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

W swoim wpisie Kaczyński nawiązuje m.in. do dwóch decyzji Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, które zbulwersowały opinię publiczną. Prezes PiS pisząc o „mordercach” nawiązuje do sprawy Serhija T., który w 2023 roku brutalnie zamordował żonę i dwie córki w Puszczykowie. W marcu został on skazany na dożywocie, ale proces ruszy od początku. Kilka dni temu sąd apelacyjny uchylił ten wyrok ze względu na obecność tzw. neo-sędziego w składzie orzekającym. Decyzja sądu wzbudziła ogromne kontrowersje, które zmusiły m.in. ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka do tłumaczenia się z całej sprawy.

CZYTAJ WIĘCEJ: Kompromitująca obrona decyzji sądu ws. sprawcy potrójnego morderstwa. Mazur zasłania się… orzeczeniami międzynarodowych trybunałów

Z kolei pisząc o „seksualnych mordercach” prezes Kaczyński nawiązał do kolejnej skandalicznej decyzji Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, który uchylił wyrok gwałcicielowi 14-letniej dziewczynki.

CZYTAJ WIĘCEJ: Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok gwałcicielowi 14-letniej dziewczynki. Ziobro: Zobacz Tusku, do czego doprowadziłeś! Spójrz w oczy!

