Marek Gróbarczyk, poseł PiS, były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wskazał, że rządzący postanowili wyrzucić do kosza ideę budowy Terminala Kontenerowego w Świnoujściu! Zamiast tego stwierdzili, że będą przystępować do pomysłu rzekomo większego projektu. Sprawa wielkiej inwestycji na Pomorzu Zachodnim od dawna tkwiła w martwym punkcie z uwagi na Niemcy, które pod płaszczykiem walki o ekologię, sprzeciwiały się budowie portu stanowiącego poważną konkurencję.
Tusk z Marchewką ogłosili właśnie koniec budowy Terminala Kontenerowego w Świnoujściu. Umowa z inwestorem została zerwana!
— zaalarmował w serwisie X Marek Gróbarczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, pisząc o premierze Donaldzie Tusku i wiceministrze infrastruktury Arkadiuszu Marchewce.
Port Szczecin-Świnoujście zerwał umowę z konsorcjum firm DEME i QTERMINALS, które miało sfinansować i zrealizować budowę Terminala Kontenerowego w Świnoujściu. Tym samym wyrzucają projekt do kosza i mamią Polaków niewykonalnym Przylądkiem Pomerania. Po takich decyzjach kanclerz Merz nie będzie się już gniewał na Tuska. Sprytnie to sobie wymyślili w Berlinie!!!
— wskazywał w kolejnym wpisie.
Nagła zmiana zdania
Głos zabrał także Adrian Biernacki, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, były dyplomata przy Unii Europejskiej w Brukseli, który zwrócił uwagę, że Arkadiusz Marchewka w przeszłości zapewniał, że celem rządu jest realizacja tej inwestycji.
Szanowny Panie Ministrze, co się stało przez ostatni rok, że budowa terminala w Świnoujściu nie jest już priorytetowa, a stała się passe? Czy mają na to wpływ protesty Niemiec, którzy chcą zablokować inwestycję?
— pytał.
CZYTAJ TAKŻE: Niemcy wciąż wściekli na port w Świnoujściu! Powołują się na… „polskich ekspertów”. Gróbarczyk: „Tusk dostał instrukcje z Berlina”
Koniec projektu
Podczas konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka poinformował, że władze wyrzucają do kosza projekt budowy nowego Głębokowodnego Terminala Kontenerowego, który miał mieć ponad 1300 m nabrzeży i obsługiwać jednocześnie trzy kontenerowce (dwa 400-metrowe i jeden mniejszy, tzw. feeder).
W lipcu 2023 r. ówczesnych zarząd ZMPSiŚ podpisał z firmami DEME CONCESSIONS N.V. z siedzibą w Belgii oraz QTERMINALS W.L.L. z siedzibą w Katarze przedwstępną umowę dotyczącą 30-letniej dzierżawy terenów w porcie zewnętrznym, finansowanie, budowę i eksploatację GTK. Koszty inwestycji szacowano na 450 mln euro, czyli ponad 1,5 mld złotych.
Jesteśmy w stanie sami wybudować, zrealizować tę inwestycję. Pierwotny zamysł, pierwotna idea tego terminala nie odpowiada temu, co jest ekonomicznie uzasadnione, wobec tego zmieniły się wszystkie parametry, które do tej pory były zawarte w umowie przedwstępnej. Ona już nie ma jakby racji bytu, nie jest racjonalna, wobec tego nie ma też umowy z konsorcjum na nową inwestycję
— zapowiadał Marchewka, mówiąc o nowym pomyśle „Przylądka Pomerania”.
Niemcy zwalczały inwestycję
Niemcy od dawna próbowały zablokować budowę terminala w Świnoujściu. Przypominamy, że w lipcu Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do wniosku strony niemieckiej i zablokował decyzję środowiskową.
Do prób sabotowania jego powstania dochodziło już wcześniej. Jesienią 2023 r. niemiecka organizacja Lebensraum Vorpommern zaskarżyła pierwszą decyzję środowiskową, którą wydała GDOŚ. W uzasadnieniu skargi pojawiły się zarzuty o rzekome nieuwzględnienie przez polskie władze wpływu inwestycji na Morze Bałtyckie i tereny chronione.
CZYTAJ TAKŻE: Niemcy znów sabotują polski rozwój. Teraz blokują powstanie terminala kontenerowego w Świnoujściu. Płażyński: Zbrodnia na gospodarce RP
