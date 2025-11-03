Porażka prokuratury i GITD! Sąd podtrzymał decyzję o umorzeniu postępowania przeciwko Gajadhurowi. "Prawda zwyciężyła!"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Alvin Gajadhur, były główny inspektor transportu drogowego, a także były doradca prezydenta i były minister infrastruktury / autor: Fratria
Alvin Gajadhur, były główny inspektor transportu drogowego, a także były doradca prezydenta i były minister infrastruktury / autor: Fratria

Alvin Gajadhur wychodzi zwycięsko z batalii z prokuraturą i obecnymi władzami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego! Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji o umorzeniu postępowania, o czym poinformowała Wirtualna Polska. Prokuratura i władze GITD chciały ukarania Gajadhura za rzekome „ujawnienie wiadomości służbowych” na platformie X.

Przypomnijmy, że bodnarowska prokuratura zarzucała Gajadhurowi, że ujawnił tajne informacje, bo wkleił do postów maile od pracowników. Tak szybko, jak sprawa trafiła do sądu, z niego wypłynęła. Sąd uznał, że trudno przypisać byłemu szefowi GITD jakieś przestępstwo. Prokuratura i obecne kierownictwo Inspektoratu próbowały jeszcze walczyć składając apelację, ale i tutaj przegrały. Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji o umorzeniu postępowania, o czym poinformowała Wirtualna Polska.

Działania zarzucone Alvinowi Gajadhurowi przez oskarżycieli albo nie wypełniały znamion przestępstwa, albo nie były społecznie szkodliwe w takim stopniu, żeby uznać je za działania przestępcze. Jednym zdaniem, pieniądze podatników po raz kolejny zostały zmarnowane na niepotrzebny proces sądowy, zabierając dodatkowo czas, który sądy mógłby spożytkować na osądzanie przestępców

— powiedział mec. Krzysztof Wąsowski, obrońca Alvina Gajadhura, cytowany przez WP.

Do decyzji sądu odniósł się na platformie X sam Gajadhur.

PRAWDA zwyciężyła! Kolejna KOMPROMITACJA Szefa GITD Artura Czapiewskiego i Ministra Dariusza Klimczaka

— napisał.

CZYTAJ WIĘCEJ:

- Sąd zmiażdżył akt oskarżenia przeciwko Gajadhurowi. Sprawa rzekomego „ujawnienia tajemnicy służbowej” umorzona

- TYLKO U NAS. Bodnarowcy próbowali nieudolnie zniszczyć byłego GITD. Gajadhur: „Sędzia, można powiedzieć, rozjechał prokuraturę”

kk/Wirtualna Polska

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych