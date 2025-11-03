Alvin Gajadhur wychodzi zwycięsko z batalii z prokuraturą i obecnymi władzami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego! Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji o umorzeniu postępowania, o czym poinformowała Wirtualna Polska. Prokuratura i władze GITD chciały ukarania Gajadhura za rzekome „ujawnienie wiadomości służbowych” na platformie X.
Przypomnijmy, że bodnarowska prokuratura zarzucała Gajadhurowi, że ujawnił tajne informacje, bo wkleił do postów maile od pracowników. Tak szybko, jak sprawa trafiła do sądu, z niego wypłynęła. Sąd uznał, że trudno przypisać byłemu szefowi GITD jakieś przestępstwo. Prokuratura i obecne kierownictwo Inspektoratu próbowały jeszcze walczyć składając apelację, ale i tutaj przegrały. Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji o umorzeniu postępowania, o czym poinformowała Wirtualna Polska.
Działania zarzucone Alvinowi Gajadhurowi przez oskarżycieli albo nie wypełniały znamion przestępstwa, albo nie były społecznie szkodliwe w takim stopniu, żeby uznać je za działania przestępcze. Jednym zdaniem, pieniądze podatników po raz kolejny zostały zmarnowane na niepotrzebny proces sądowy, zabierając dodatkowo czas, który sądy mógłby spożytkować na osądzanie przestępców
— powiedział mec. Krzysztof Wąsowski, obrońca Alvina Gajadhura, cytowany przez WP.
Do decyzji sądu odniósł się na platformie X sam Gajadhur.
PRAWDA zwyciężyła! Kolejna KOMPROMITACJA Szefa GITD Artura Czapiewskiego i Ministra Dariusza Klimczaka
— napisał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744816-sad-ostatecznie-umorzyl-postepowanie-przeciwko-gajadhurowi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.