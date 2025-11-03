„Zarzuty za Fundusz Sprawiedliwości są jedynie pretekstem. Zbigniew Ziobro jest ścigany za cały życiowy dorobek walki z przestępczością na najwyższym szczeblu, także z przestępczością ‘białych kołnierzyków’” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl europoseł Maciej Wąsik. Były wiceminister spraw wewnętrznych, którego obecna władza wtrąciła do więzienia, mimo prezydenckiego ułaskawienia, uważa że Sejm uchyli Ziobrze immunitet i zgodzi się areszt. „Sądzę jednak, że są jeszcze jacyś porządni sędziowie, którzy nie ulegają politycznym wpływom ministra Żurka i będą zdolni podjąć sprawiedliwą decyzję w tej sprawie” - podkreśla nasz rozmówca.
wPolityce.pl: Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Waldemara Żurka i jego prokuratorów. Chodzi o ujawnienie tajemnicy śledztwa ws. wniosku o uchylenie mu immunitetu. Czy to coś zmieni?
Maciej Wąsik: Trudno dziwić się ministrowi Zbigniewowi Ziobrze, który się broni atakując, bo jest co atakować. To, co Waldemar Żurek robi z wymiarem sprawiedliwości, to nic innego, jak podporządkowanie go celom politycznym, które określił Donald Tusk w 2023 roku. To jest realizacja politycznych igrzysk i podporządkowanie całego Państwa szukaniu paragrafów na ludzi.
Wierzy pan w to, że Zbigniew Ziobro jest ścigany za Fundusz Sprawiedliwości?
Wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze za to, że zgodnie z przepisami dysponował podległym mu Funduszem Sprawiedliwości, jest po prostu kuriozalny. Dołożenie do tego zarzutu o kierowanie grupą przestępczą jest zdumiewające i absolutnie karkołomne Uważam, że to obecna władza działa tak, jak grupa przestępcza, próbując aresztować Zbigniewa Ziobrę. W mojej ocenie zarzuty za Fundusz Sprawiedliwości są jedynie pretekstem. Zbigniew Ziobro jest ścigany za cały życiowy dorobek walki z przestępczością na najwyższym szczeblu, także z przestępczością „białych kołnierzyków”. Dziś wielu ludzi, określanych jako „białe kołnierzyki”, którzy mieli zarzuty korupcyjne, bądź te zarzuty miały być im postawione, wspiera obóz władzy i inspiruje go do ataków na Zbigniewa Ziobrę. Skoro nie mogą dać ludziom chleba, to urządzają im igrzyska.
Jakim sposobem wniosek o uchylenie immunitety Zbigniewowi Ziobrze miał wpierw dotrzeć do dziennikarzy, a nie do Sejmu i samego zainteresowanego?
To jest wręcz niebywałe, że media wspierające rząd otrzymują natychmiast, niemal jak na pasie transmisyjnym, materiały, które nie powinny być jawne, które stanowią tajemnicę śledztwa. Zanim jeszcze otrzymał je Zbigniew Ziobro i posłowie, pochwalili się nimi dziennikarze TVN-u i analizowali każde słowo i każdy przecinek. Powiem ironicznie, że może wkradli się do kancelarii tajnej Sejmu lub Ministerstwa Sprawiedliwości, czekam na stosowne postępowanie, chyba że dostali to od kogoś z kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości…
Czyli czekają nas w Sejmie kolejne igrzyska?
To są igrzyska, które zorganizowano tylko po to, żeby pokazać swojemu najtwardszemu elektoratowi, że się PiS rozlicza i rozlicza się Zbigniewa Ziobrę. A przecież on był symbolem zmian w wymiarze sprawiedliwości, symbolem ścigania za grube przestępstwa. Działania obecnie rządzących mają mieć skutek mrożący względem tych, którzy kiedyś będą chcieli podnieść rękę na określony układ władzy, na pewne układy korupcyjne, które funkcjonują przy koalicji 13 grudnia. To sygnał mówiący, „uważajcie na przyszłość”. Z tego względu koniecznie chcą wtrącić Zbigniewa Ziobrę do więzienia. Jeszcze raz podkreślam, to nie za Fundusz Sprawiedliwości Ziobro jest prześladowany, ale za całokształt swojej pracy, za twardą linię ścigania przestępstw, za zaostrzanie kar, za rozbijanie wspólnie z CBA i ABW mafii vatowskich. Dziś ludzie żyjący z korupcji i karuzel vatowskich są żądni zemsty i Donald Tusk wraz z Waldemarem Żurkiem robią wszystko by ich zemstę zaspokoić.
Temu ma służyć zgoda Sejmu na areszt dla Zbigniewa Ziobry?
Nie ma realnych podstaw do zastosowania aresztu wobec Zbigniewa Ziobry, bo całe śledztwo odbywa się na podstawie dokumentów, które są w prokuraturze. Tu nie ma możliwości mataczenia, a poza tym postępowanie w zasadzie już się zakończyło, dlatego jest to tylko i wyłącznie represja. Próba wsadzenia Zbigniewa Ziobry do aresztu jest tym większą represją, że wszyscy doskonale wiemy, jak ciężką przebył chorobę, chorobę onkologiczną i ciągle jest objęty terapią. Jego stan zdrowia nie jest dobry i wtrącenie go za kraty, będzie dla niego wyjątkowo trudną sytuacją. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, choć sądzę, że rządząca koalicja uchyli mu w Sejmie immunitet i da przyzwolenie na zastosowanie aresztu. Sądzę jednak, że są jeszcze jacyś porządni sędziowie, którzy nie ulegają politycznym wpływom ministra Żurka i będą zdolni podjąć sprawiedliwą decyzję w tej sprawie.
Obecna władza wtrąciła pana do wwiezienia mimo ułaskawienia. Jak były minister sprawiedliwości może zostać potraktowany w areszcie, o ile tam rzeczywiście trafi?
Myślę, że Służba Więzienna dobrze wspomina czasy ministra Ziobry, bo to był czas jej rozwoju i wielu koniecznych inwestycji. Choć mam nadzieję, że nie byłby w areszcie szykanowany, to w ogóle nie chcę rozpatrywać takiego wariantu. Nie chcę myśleć o tym, co by było, gdyby Zbyszek Ziobro trafił do aresztu. Jest we mnie nadzieja, że do takiej sytuacji nie dojdzie.
Dziękuję za rozmowę.
