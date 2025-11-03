Kolejna skandaliczna decyzja Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Tym razem uchylono wyrok recydywiście, który zgwałcił 14-letnią dziewczynkę. Jako powód podano to, że orzeczenie wydał sędzia powołany po 2017 r., czyli wg. ministra Waldemara Żurka tzw. neo-sędzia. O sprawie informuje Niezalezna. „W składzie sądu odwoławczego był sędzia powołany także po 2017 r…” - zauważył mec. Bartosz Lewandowski. O wiele ostrzejszej do sprawy odniósł się Zbigniew Ziobro. „Zobacz Donaldzie Tusku, do czego doprowadziłeś! Spójrz w oczy tej zgwałconej 14-latce i powiedz jej, że zwyrodnialec recydywista jednak nie będzie skazany, bo wyrok wydał sędzia, którego nie uznajesz” - napisał w mediach społecznościowych były szef MS.
Kilka dni temu opinią publiczną wstrząsnęła decyzja Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, który uchylił wyrok dożywocia za potrójne morderstwo w Puszczykowie z przyczyn - de facto - politycznych. Sąd w składzie: Henryk Komisarski sprawozdawca, Krzysztof Lewandowski, Izabela Pospieska, Marek Kordowiecki, Grzegorz Nowak uchylił wyrok sędziego Daniela Jurkiewicza, bo to tzw. neo-sędzia, których minister Waldemar Żurek nie uznaje. W polskim prawie ma kogoś takiego, jak „neo-sędzia”, a ustawy reformujące sądownictwo zostały przyjęte legalnie i nie zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny.
Recydywista zgwałcił 14-latkę
Teraz światło dzienne ujrzała kolejna bulwersująca decyzja poznańskiej apelacji. Wyrok skazujący sprawcę gwałtu na 14-letniej dziewczynce na więzienie także został uchylony, ponieważ wydał go tzw. neo-sędzia. Mężczyzna był recydywistą karanym wcześniej za przestępstwa na tle seksualnym. Jak ustaliła Niezależna, w składzie sądu, który uchylił wyrok gwałcicielowi dziecka, zasiadali sędzia Piotr Michalski, sędzia Izabela Pospieska, sędzia delegowany i Jarosław Ochocki (sprawozdawca).
Hipokryzja w todze!
Do sprawy odniosła się sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy Kamila Borszowska-Moszowska, która zapytała, gdzie w tym wszystkim jest dobro obywateli, któremu sędziowie mają służyć?
Hipokryzja w todze! Wyrok w sprawie pedofila został uchylony z powodu nienależytego składu sądu pierwszej instancji (zasiadał tam sędzia powołany po 2018 r.). Uchylenia dokonał sąd apelacyjny, w którego składzie także był sędzia powołany po 2018 r. A gdzie w tym wszystkim dobro obywateli, tego skrzywdzonego dziecka
— napisała w mediach społecznościowych sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.
Komentarze
To nie koniec szaleństwa bezprawnego uchylania wyroków, w oparciu o polityczne twierdzenia, mówiące o „neo-sędziach”.
Nic już z tego nie można zrozumieć…
Tym razem Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok w sprawie seksualnej przemocy wobec dziecka bowiem orzeczenie wydał sędzia powołany po 2017 r., podczas gdy…
w składzie sądu odwoławczego był sędzia powołany także po 2017 r….
— zauważył na X mec. Bartosz Lewandowski.
Zobacz Donaldzie Tusku, do czego doprowadziłeś! Spójrz w oczy tej zgwałconej 14-latce i powiedz jej, że zwyrodnialec recydywista jednak nie będzie skazany, bo wyrok wydał sędzia, którego nie uznajesz. Powiedz jej, że musi na sprawiedliwość poczekać, bo masz teraz ważniejsze sprawy niż wsadzanie do więzienia gwałcicieli i morderców. Bo teraz musisz dokonać prywatnej zemsty na tych, którzy śmieli ciągać po sądach Twoich kumpli przestępców. Powiedz to jej, chory z nienawiści człowieku!
— napisał w mediach społecznościowych były minister sprawiedliwości, którego Żurek chce wsadzić do aresztu.
To, co robi teraz kasta sędziów, to najgorsze (…) jakie widziałem. I nie będę przebierać w słowach, bo trudno mi zapanować nad nerwami w takim przypadku. Uchylili wyrok na gwałciciela dziecka - recydywistę!!! Tylko dlatego, że wyrok skazujący zwyrodnialca na więzienie wydał sędzia nazywany przez nich „neosędzią”
— napisał na X poseł PiS Marcin Warchoł, były szef MS.
