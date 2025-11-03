„Mówicie zawsze, że nie umiemy się chwalić. To prawda, ale od czego mamy Szwajcarów?” - cieszy się premier Donald Tusk na nagraniu zamieszczonym w sieci. Szef rządu powołuje się na największy szwajcarski dziennik, gdzie napisano, że Niemcy zazdroszczą Polsce „wzrostu, odwagi w działaniu, cyfryzacji, deregulacji”. „A więc gonimy Niemców!” - ekscytuje się Tusk.
Koalicja Obywatelska uwielbia się chwalić, choć często są to sukcesy poprzedników, których obecny rząd jeszcze nie zepsuł (lub - jak w przypadku sytuacji na granicy polsko-białoruskiej - musiał zrewidować swoje stanowisko). Mimo to, czy to w internecie, czy na spotkaniu z politykami KO lub samym premierem Donaldem Tuskiem można spotkać opinie, że… rząd Tuska nie umie się chwalić, komunikować swoich sukcesów. I to tym miał zresztą zajmować się rzecznik rządu Adam Szłapka.
Rozemocjonowany Tusk cieszy się z pochwał od Szwajcarów
Dziś premier Donald Tusk wymierzył Szłapce „policzek”, bo zamieścił film, z którego wynika, że w chwaleniu rządu lepsze od rzecznika są… szwajcarskie gazety.
Mówicie zawsze, że nie umiemy się chwalić. To prawda, ale od czego mamy Szwajcarów? Ich największa gazeta, „Neue Zürcher Zeitung” napisała… nie, nie będę czytał po niemiecku. Napisała, że Niemcy mówią: „Potrzebujemy więcej Warszawy w Berlinie. Niemiecka gospodarka odnajduje w Polsce nowy wzór do naśladowania”. I czego brakuje Niemcom, a nam zazdroszczą? Wzrostu, odwagi w działaniu, cyfryzacji, deregulacji. Widzicie? Można? można! A więc gonimy Niemców
— podkreślił Tusk.
W czym na pewno przeganiamy Niemców?
Jeżeli w czymś gonimy, to z całą pewnością w drożyźnie. Prawo i Sprawiedliwość zamieściło w mediach społecznościowych grafikę.
Za Tuska drożyzna. Z nami stabilność i bezpieczeństwo portfeli Polaków
— czytamy. Wpis opatrzono hasztagiem „Myśląc Polska”.
Rzecz w tym, że wysokie ceny w polskich sklepach dostrzega nie tylko partia opozycyjna. Widzą je nawet nasi zachodni sąsiedzi!
Z analizy Polsko-Niemieckiego Centrum Informacji Konsumenckiej wynika, że klientom zza Odry coraz mniej opłaca się przyjeżdżać do Polski zakupy, ponieważ ceny w naszym kraju wzrastają znacznie gwałtowniej niż u zachodniego sąsiada. Wyniki tych badań przedstawił portal internetowy rozgłośni Berlina i Brandenburgii RBB. Okazuje się, że zmalały różnice w cenach w miejscowościach przygranicznych - we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach.
CZYTAJ WIĘCEJ: Niektóre produkty w Polsce droższe niż w Niemczech! Naszym sąsiadom coraz mniej opłaca się przyjeżdżać do nas na zakupy
„Zmieńcie ujęcie wody, bo zdaje się, że pijecie zatrutą”
Nie to niemożliwe! Naprawdę ? A w sprawie kasowania wyroków dla pedofili i morderców kobiet i dzieci - też gonicie Niemców ?Zmieńcie ujęcie wody- bo zdaje się, że pijecie zatrutą. Kabaret
— skomentowała Beata Kempa, doradca prezydenta RP.
Zgadzam się z Szanownym Panem Premierem Donaldem Tuskiem jak nigdy. Gońmy Niemców! Najpierw z Polski
— napisał Artur Ceyrowski z Telewizji wPolsce24.
Miło by było, gdyby wspomniał Pan, że to nie zasługa rządu, tylko zwykłych Polaków, którzy trzymają jeszcze nasz kraj w ryzach. Nawet takie zadanie, jak deregulacja, musieliście zrzucić na przedsiębiorców, bo sami nic nie potraficie
— skomentował Bartosz Bocheńczak, działacz Konfederacji.
aja/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744799-tusk-chwali-sie-ze-gonimy-niemcow-chyba-w-drozyznie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.