Skąd tak niezrozumiałe dla większości Polaków działania rządu Donalda Tuska wobec idei budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w jego oryginalnym kształcie? Były prezydent Andrzej Duda omawia tę kwestię w najnowszym odcinku swojego swojego programu o kulisach prezydentury. „Jednym z tych elementów, które Donald Tusk de facto odepchnął, jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. To projekt, który przede wszystkim zelektryzował jego wyborców i to oni uważali, że to jest Polsce niezwykle potrzebne” - wskazał były prezydent w swoim programie na Kanale Zero, gdzie ujawnia kulisy prezydentury, opisane w książce „To ja”.
Program rozpoczął się od słów Michała Czarnika, wiceprezesa stowarzyszenia „TAK dla CPK”, który odniósł się do zamieszania związanego ze sprzedażą działki przez KOWR w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa została nagłośniona po tekście Szymona Jadczaka w Wirtualnej Polsce. Niektórzy wykorzystali tę historię do uderzenia w CPK. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wręcz stwierdził, że historia ta… „skompromitowała ideę CPK” i teraz potrzebna jest zmiana nazwy.
Nie mamy jednak do czynienia z żadną aferą CPK. To jest raczej afera KOWR-u. To Centralny Port Komunikacyjny jest w tej sprawie ofiarą, bo nie otrzymał działki, którą powinien był dostać na swoje potrzeby, na potrzeby realizacji swojego programu. Ta historia jest cynicznie wykorzystywana przez obecną ekipę rządzącą do tego, żeby jak twierdzą zmienić nazwę CPK, ale obawiamy się, że nie tylko, żeby w ogóle zaorać cały projekt CPK
— wskazał Czarnik w Kanale Zero.
Początki CPK
Prezydent Andrzej Duda w programie przypomniał, jak wyglądały początki idei CPK.
Kiedy pojawiła się ta idea i kiedy stało się jasne, że rzeczywiście jest szansa na to, żebyśmy budowali wielkie, światowej klasy lotnisko, zaprosiłem do siebie ówczesnego wiceministra infrastruktury Marcina Horałę
— zaznaczył.
On mi przedstawił założenia tego projektu i ja uznałem, że to jest rzeczywiście pomysł świetny. (…) Od samego początku uważałem, że idea jest świetna i przede wszystkim bardzo ważna, dlatego że oznaczała takie koło zamachowe rozwoju infrastrukturalnego nie tylko dla regionu podwarszawskiego, bo lotnisko miało być niecałe 40 km od Warszawy, ale ona oznaczała rozwój infrastrukturalny dla całej Polski
— powiedział.
Rzeczywiście kwestia strategiczności tego lotniska była nie tylko od strony gospodarczej, ale również militarnej. Generałowie NATO-wscy, amerykańscy powtarzali mi: „Tak znakomity pomysł, Polska potrzebuje wielkiego lotniska, które w razie potrzeby będzie mogło przyjąć faktycznie poważne dostawy sprzętu i wojska, które będzie w stanie zapanować nad tym logistycznie i które będzie w stanie przyjąć te ogromne samoloty w wielkich ilościach i bardzo szybko”
— wyjawił.
Opozycja totalna
W materiale głos zabrał także Marcin Horała, były wiceminister infrastruktury, były pełnomocnik rządu ds. CPK, poseł PiS, który mocno uderzył w obecnie rządzących.
To fenomen, że partie, które uchodziły za te bardziej sięgające w nowoczesność, wybiegające przyszłość, stawiające na rozwój, zatrzymały CPK i inne projekty rozwojowe
— ocenił.
No cóż… są tacy, co mówią, że to jest po prostu służba zewnętrznym interesom, bo jak lotnisko przejmuje rynek, to przejmuje od innych lotnisk. Inni mówią, że to po prostu takie zacietrzewienie w tej wojnie politycznej, że skoro byli opozycją totalną, trzeba było być przeciw wszystkiemu, co robił rząd, więc i przeciw temu
— wskazał w Kanale Zero.
Zatrzymany pęd
Prezydent Andrzej Duda zauważył, że sprzeciw obozu Donalda Tuska wobec CPK jest niezrozumiały.
Jednym z tych elementów, które Donald Tusk de facto odepchnął, jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. To projekt, który przede wszystkim zelektryzował jego wyborców i to oni uważali, że to jest Polsce niezwykle potrzebne. To jego wyborcy między innymi popierali tę ideę.
— przypomniał.
To, co było na pełnym pędzie kolejnych etapów procesu nagle dostało taki ręczny hamulec
— zauważył natomiast Marcin Horała.
Lotnisko mamy w Berlinie
W „Kanale Zero” prezydent Andrzej Duda przypomniał ponadto sławny wywiad Rafała Trzaskowskiego z TOK FM, kiedy stwierdził on, że nie ma potrzeby budowania w Polsce CPK, ponieważ… duże lotnisko powstaje w Berlinie.
Przepraszam bardzo, ale ja nie miałem żadnych wątpliwości, że oto na moich oczach słynne słowa kandydata Platformy Obywatelskie w wyborach prezydenckich z 2020 roku stają się faktem. Po co nam lotnisko? Lotnisko jest w Berlinie
— zauważyła była głowa państwa.
Nie miałem żadnych wątpliwości, że dokładnie właśnie o to chodzi, że dlatego jest ta blokada, dlatego jest to oczywiste przyblokowanie, spowolnienie, de facto zatrzymanie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego
— zaznaczył.
Książka prezydenta Andrzeja Dudy
Więcej o kulisach swojej prezydentury, także o sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego prezydent Andrzej Duda wyjawia w swojej książce: „To ja”.
