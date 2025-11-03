Hiszpański prokurator generalny Alvaro Garcia Ortiz stanął dziś przed sądem w związku z zarzutem ujawienia poufnych informacji ze śledztwa przeciwko partnerowi opozycyjnej polityk Isabel Diaz Ayuso.
Garcii Ortizowi zarzuca się ujawnienie w marcu ub.r. poufnych informacji ze śledztwa przeciwko oskarżanemu o oszustwa podatkowe Alberto Gonzalezowi Amadorowi, partnerowi szefowej Wspólnoty Madrytu i opozycyjnej polityk Isabel Diaz Ayuso.
Prokurator generalny, który dziś przed południem stawił się w sądzie, zaprzeczył zarzucanym mu czynom.
O wszczęciu postępowania poinformował na początku września sędzia Sądu Najwyższego Angel Luis Hurtado. Nie zdecydował jednak wówczas o zawieszeniu prokuratora generalnego w obowiązkach, czego domagała się opozycja.
„Pełne zaufanie” Sancheza
Garcia Ortiz, który pełni funkcję od 2022 r., ma „pełne zaufanie” socjalistycznego rządu Pedro Sancheza. W Hiszpanii prokurator generalny jest powoływany przez monarchę na wniosek rządu.
Proces, który jest bezprecedensowy w historii demokratycznej Hiszpanii, ma potrwać do 13 listopada; podczas sześciu posiedzeń ma zeznawać ponad 40 świadków. Dzień przed planowanym zakończeniem procesu zeznania ma złożyć sam Garcia Ortiz.
Proces prokuratora generalnego to kolejny cios dla rządu Sancheza po aferach korupcyjnych, w które zamieszani są żona premiera i jego byli najbliżsi współpracownicy w Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE).
