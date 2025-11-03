„Prezes Trybunału Konstytucyjnego wyraża ubolewanie, że Marszałek Sejmu, Pan Szymon Hołownia, nie wykazał poszanowania dla prokuratury jako organu stojącego na straży praworządności, przez co utrudnił wyjaśnienie istotnych kwestii w śledztwie dotyczącym tzw. zamachu stanu, które ma niezwykle istotne znaczenie dla ochrony konstytucyjnego porządku Rzeczypospolitej Polskiej” - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Trybunał Konstytucyjny.
Hołownia nie stawił się na przesłuchaniu
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie stawił się na przesłuchanie w warszawskiej prokuraturze okręgowej ws. słów o „zamachu stanu” z lipca tego roku. Jego pełnomocnik mec. Filip Curyło wskazywał m.in., że Hołownia udzielił już odpowiedzi na wszystkie pytania prokuratury. Inaczej na sprawę patrzy prokuratura. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba powiedział, że prokuratura jest w stanie uznać usprawiedliwienie związane z zagraniczną podróżą marszałka Sejmu, ale „kwestie dotyczące braku zamiaru odpowiadania na pytania nie przemawiają do nas pod względem merytorycznym w żaden sposób”.
Prezes TK wystąpi o ukaranie Hołowni?
W komunikacie Trybunału Konstytucyjnego podkreślono, że to sam marszałek Sejmu Szymon Hołownia zaproponował dzisiejszą datę przesłuchania.
Termin przesłuchania został wcześniej ustalony z udziałem Marszałka Sejmu, który osobiście zaproponował i potwierdził dzisiejszą datę. Mimo to Marszałek Sejmu nie stawił się w prokuraturze, przedstawiając jako usprawiedliwienie całkowicie bezzasadną i wewnętrznie sprzeczną argumentację prawną oraz wizytę zagraniczną w Etiopii, o której musiał wiedzieć z odpowiednim wyprzedzeniem
Przypomniano również, że zarówno Trybunał Konstytucyjny, jak i KRS, „występują w niniejszym postępowaniu w charakterze pokrzywdzonych, co zostało potwierdzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie”.
Wbrew opinii Marszałka Sejmu, Trybunał Konstytucyjny oraz Krajowa Rada Sądownictwa występują w niniejszym postępowaniu w charakterze pokrzywdzonych, co zostało potwierdzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Mając powyższe na względzie, Prezes Trybunału Konstytucyjnego rozważy wystąpienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z wnioskiem o nałożenie na świadka porządkowej kary pieniężnej za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na przesłuchaniu
