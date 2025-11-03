„Składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra W. Żurka i podległych mu prokuratorów” - poinformował w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro. Chodzi o ujawnienie treści wniosku skierowanego o uchylenie byłemu szefowi MS immunitetu. Zanim wniosek trafił do Sejmu, w jego posiadanie weszła stacja TVN, która upubliczniła jego treść.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przesłał do marszałka Szymonowi Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, któremu prokuratura chce postawić wyssany z palca zarzut kierowania zorganizowaną grupa przestępczą, której celem było wydatkowanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Żurek chce uzyskać także zgodę Sejmu na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła, który ciągle zmaga się ze śmiertelną chorobą. Zanim wniosek trafił do Sejmu i zanim zapoznali się z nim posłowie, w jego posiadanie weszła stacja TVN. Były szef MS domaga się od prokuratury ustalenia, w jaki sposób treść wniosku została przekazana mediom, co uniemożliwiło mu szybką i rzetelną reakcję na publicznie stawiane fałszywe zarzuty.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra W. Żurka i podległych mu prokuratorów. Ujawnienie tajemnicy śledztwa ze szkodą dla interesu publicznego i wbrew procedurom parlamentarnym jest — zgodnie z kodeksem karnym — przestępstwem ściganym z urzędu
— napisał w mediach społecznościowych były szef MS poseł PiS Zbigniew Ziobro.
6 listopada ma się zebrać sejmowa komisja regulaminowa, która rozpatrzy wniosek prokuratorów Żurka. Prawdopodobnie następnego dnia odbędzie się głosowanie w sprawie uchylenia immunitetu posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze oraz wyrażeniu zgody na jego areszt.
Kto przekazał TVN treść wniosku?
Jak czytamy w treści zawiadomienia, przestępstwo, którego miał dopuścić się minister Waldemar Żurek polegało na:
… publicznym rozpowszechnieniu przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka i podległych mu prokuratorów bez zezwolenia określonego w art. 12 ust. 2 ustawy o Prawo o prokuraturze w okresie od 28 października 2025r. do 30 października 2025r. (do godziny 22:09) w Warszawie, wiadomości z postępowania przygotowawczego sygn. akt 1001-22Dx.1.2024 Prokuratury Krajowej, w tym ujawnieniu osobom nieuprawnionym, a to dziennikarzom stacji TVN 24 informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych w ramach w/w śledztwa, tj. pełnej treści wniosku prokuratora Piotra Woźniaka (podającego się za Prokuratora Krajowego) z dnia 28 października 2025r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Ziobry i przekroczeniu w ten sposób uprawnień.
W ocenie byłego szefa resortu sprawiedliwości działania prokuratury skutkowały szeregiem poważnych naruszeń prawa.
Działaniem na szkodę interesu publicznego przejawiającym się naruszeniem interesu prowadzonego postępowania przygotowawczego a także naruszeniem zaufania do obowiązującego systemu prawa, prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, narażeniem autorytetu zawodu prokuratora na utratę dobrego imienia i podważeniem zaufania obywateli do działania prokuratury oraz
Działaniem na szkodę interesu prywatnego Zbigniewa Ziobry przejawiającym się narażeniem autorytetu posła na Sejm RP na utratę dobrego imienia oraz naruszeniem jego prawa do obrony, wskutek publikacji wiadomości objętych tajemnicą śledztwa
— czytamy w zawiadomieniu.
Ziobro informuje, że 28 października 2025 r. w godzinach południowych Anna Adamiak Rzecznik Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka na konferencji prasowej poinformowała o złożeniu do marszałka Sejmu RP wniosku. Na stronie internetowej Prokuratury Krajowej opublikowany został w związku z tym stosowny komunikat, a informacje prasowe mają ciągle ogólny charakter.
W dniu 31 października 2025 r. około godziny 15.00 media poinformowały, że tego dnia wniosek o pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej został przesłany na sejmową skrzynkę posła. Tymczasem dzień wcześniej, o godzinie 22:09 na stronie internetowej portalu TVN24 ukazał się artykuł autorstwa red. Dariusza Kubika pod tytułem: „Tak działała grupa „Zibiego” Ziobry. Zdobyliśmy wniosek prokuratury”. Artykuł rozpoczyna się stwierdzeniem „Reporterzy „Czarno na białym” dotarli do wniosku o wyrażenie przez posłów zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Zbigniewa Ziobry. 159-stronicowy dokument trafił już do marszałka Sejmu. Opisujemy treść każdego z 26 zarzutów, które prokuratorzy chcą postawić byłemu ministrowi”
— przypomina w zawiadomieniu chronologię zdarzeń były Prokurator Generalny.
