Politycy Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową poświęconą zamiarom władz telewizji likwidacji kanału TVP Polonia. „Będzie to kanał powtórkowy, być może z jednym autorskim programem w miejsce kilkunastu misyjnych programów. Tak wygląda upadek Telewizji Polonia” - powiedział poseł Jan Dziedziczak na wspólnej konferencji z prof. Piotrem Glińskim.
W ubiegłym tygodniu o tym, że władza chce zlikwidować TVP Polonię zaalarmowała na platformie X poseł PiS Joanna Lichocka. Udostępniła ona uchwałę likwidatora, która, jak napisała poseł, prowadzi do tego, że „od 1 grudnia kanału ma nie być”.
A tu kolejny skandal - w nielegalnie przejętej TVP ma przestać istnieć TVP Polonia. To oczywiste działania przeciw interesom Polonii na całym świecie i przeciw polskiej racji stanu. Od 1 grudnia kanału ma nie być
— napisała Lichocka.
Władze niszczy kolejne instytucje
Konferencję na temat przyszłości TVP Polonia zorganizowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Były minister kultury prof. Piotr Gliński ocenił, że obecna władza „niszczy wszystko, co jest ważne dla polskiego dziedzictwa, kultury i tożsamości”.
Jak widać wszystko, co jest ważne dla polskiego dziedzictwa, kultury, tożsamości (…) jest przez obecną władzę niszczone. (…) Niszczone są instytucje, które się tym zajmowały i powinny zajmować. (…) Gdy wypłynęła informacja o likwidacji TVP Polonia, to władza zaczęła histerycznie zaprzeczać, tymczasem uchwała istnieje. Tak, oni niszczą kolejną instytucję, która podtrzymuje polska tożsamość
— powiedział Gliński.
Były minister przypomniał również sprawę Instytutu Polonica i polskiego muzeum w Rapperswil.
Przypomnę, że w skandalicznych okoliczność wyrzucono dyrektor i twórczynię Instytutu Polonica, który zajmuje się polskim dziedzictwem za granicą. Ministerstwo Kultury wycofało się również ze wsparcia dla najstarszego polskiego muzeum poza granicami Polski w Rapperswil. To jest kolejna kompromitująca sytuacja. (…) Jednocześnie wspierają nielegalnie swojego kandydata Rafała Trzaskowskiego. Myśleli, że on wygra i wtedy nikt nie będzie miał możliwości tej sprawy dyskutować w mediach, że system się domknie, że w Polsce nie będzie wolności słowa
— mówił.
Polonia stanie się „kanałem powtórkowym”
Głos zabrał również Jan Dziedziczak. Podkreślił on, że TVP Polonia ma stać się „kanałem powtórkowym”.
Za poprzednich władz TVP, kanał TVP Polonia rozkwitł. Był traktowany jako poważne narzędzie realizacji interesów państwa polskiego. Był na antenie Telewizji Polskiej program inspirujący Polaków na Białorusi. Był program skierowany do Polaków na Ukrainie. Był program, który miał na celu dotarcie do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, gdzie akcentowano, że trzeba uczyć dzieci języka polskiego na obczyźnie, żeby się niezdepolonizowały, że trzeba być aktywnym obrońcą dobrego imienia Polski, że trzeba być lobbystą polskich interesów. Ten program będzie likwidowany
— powiedział.
Był program skierowany do Polaków w Stanach Zjednoczonych. On również będzie zlikwidowany. Był program skierowany do Polaków w Ameryce Południowej. (…) Oczywiście będzie zlikwidowany. Był program informacyjny Polonia24, który pokazywał życie Polaków za granicą, który inspirował do działań, motywował. Teraz będzie skorygowany do jednego programu w tygodniu. (…) Będzie to kanał powtórkowy, być może z jednym autorskim programem w miejsce kilkunastu misyjnych programów. Tak wygląda upadek Telewizji Polonia
— ocenił.
Pozorowanie likwidacji, jeżeli chodzi o całe media publiczne, jest przestępstwem
— dodał.
Prof. Gliński odnosząc się do uchwały, który opublikowała Lichocka, podkreślił, że umówi ona o „likwidacji TVP Polonia”.
Cała reszta to są kłamstwa i manipulacje. Jeżeli coś się likwiduje i jest uchwała, to później komunikat prasowy, który zaprzecza treści tej uchwały, nie ma żadnego znaczenia
— powiedział.
Komunikat mechanizm potwierdza to, o czym mówiliśmy. Kanał będzie nadawany, ale będzie pasmem powtórkowym
— dodał Dziedziczak.
TVP Polonia się broni
Na stronie internetowej TVP Polonia opublikowano komunikat, w którym zdementowano informacje o tym, że kanał ma zostać zlikwidowany.
Kanał nie znika z anteny - jego istnienie gwarantują przepisy ustawy o radiofonii i telewizji. Zmiany dotyczą wyłącznie struktury organizacyjnej i mają na celu usprawnienie zarządzania
— czytamy.
Wprowadzone decyzje organizacyjne mają na celu uproszczenie struktury zarządzania i optymalizację kosztów. Funkcję dyrektora TVP Polonia zastąpi teraz kierownik redakcji TVP Polonia, działający w ramach Ośrodka Mediów dla Zagranicy. To rozwiązanie porządkuje sposób funkcjonowania kanałów finansowanych ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych i pozwala skuteczniej koordynować działania związane z produkcją i promocją polskich treści za granicą
— czytamy w wyjaśnieniach.
kk/PiS/TVP Polonia
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744782-wladza-chce-zamknac-tvp-polonia-poslowie-pis-bija-na-alarm
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.