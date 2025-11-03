„Dzisiaj na każdą zmianę, ustawę czekamy całymi miesiącami. Jesteśmy w połowie kadencji parlamentu, a żadna z istotnych obietnic nie została zrealizowana. I chyba już nikt w to nie wierzy, że będzie” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Małgorzata Paprocka, była szefowa kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, który będzie teraz procedowany w Sejmie. Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń powiedział jednak, że projekt ten wyklucza z pomocy osoby powyżej 65. roku życia.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Rząd dopiero teraz przyjął projekt ustawy o asystencji osobistej. W tle prezydencki projekt w tej sprawie złożony w minionym roku…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744779-paprocka-dbanie-o-polske-nigdy-nie-bylo-cecha-tuska