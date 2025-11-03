„Gdyby to ode mnie zależało, to oczywiście zachęcałbym, żeby zrobił wszystko, aby nie znaleźć się w areszcie, bo w mojej ocenie oni go tam zabiją. Torturowali urzędników, więc w mojej ocenie zrobią wszystko, żeby Zbigniew Ziobro stracił życie. To jest po prostu realne zagrożenie” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Janusz Kowalski, poseł PiS, pytany o to, czy były minister sprawiedliwości, gdy zapadnie wobec niego taka decyzja, pozwoli się aresztować.
W III RP nie było takiego rządu, który w sposób tak ordynarny łamał prawo(…). Zamykają posłów, Trybunał Konstytucyjny i jego sędziowie nie otrzymują pieniędzy. Żurek sobie wydał rozporządzenie i sam będzie wskazywał sędziów, którzy mają orzekać w sprawach między innymi Zbigniewa Ziobry
— mówił Janusz Kowalski w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
Czy możliwy jest scenariusz, w którym sąd jeszcze w tym tygodniu, tuż po uchyleniu immunitetu byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry, rozpatrzy wniosek o areszt? Sprawą immunitetu Sejmowa Komisja Regulaminowa będzie zajmować się w najbliższy czwartek, czyli 6 listopada.
Budżet się wali, prawie milion Polaków straciło w tym roku już swoją pracę. Idzie wielka fala nowych, masowych zwolnień. Drożyzna szaleje, rolnictwo na łopatkach, protesty wzmagają się, za chwilę wychodzą górnicy w Katowicach. To wszystko dzieje się na naszych oczach A Tusk zajmuje się atakowaniem i niszczeniem opozycji. w tym Zbigniewa Ziobry, który przecież był batem na wszelkiego rodzaju mafiosów, gangsterów pedofilów, i oczywiście skorumpowanych polityków Platformy Obywatelskiej Bo jak patrzę na ławy Platformy Obywatelskiej to widzę tam wielu polityków, którzy nie w ławach poselskich, ale na ławie oskarżonych powinni dzisiaj zasiadać, a później znaleźć się w więzieniu
— podkreślił poseł PiS.
CZYTAJ TAKŻE: Polityczne oskarżenia i wniosek o uchylenie immunitetu. Zbigniew Ziobro jednoznacznie: „Niczego nie będę się zrzekał”
„To jest realne zagrożenie”
Pytany o to, czy gdy zapadnie decyzja, Zbigniew Ziobro pozwoli się aresztować, Kowalski odparł:
Nie wiem jaką jaką decyzję podejmie minister Zbigniew Ziobro. Powiem w swoim imieniu i to jest moja osobista opinia(…) Widziałem jego ciężką pracę przez 4 lata w Ministerstwie Sprawiedliwości (…).
Patrzymy dziś na to, jak walczy z nowotworem, ale również między innymi na, to że ma cały czas siłę, żeby ten bandytyzm Donalda Tuska, pomimo ciężkiej choroby, ścigać, co oczywiście przekłada się na stan jego zdrowia. Gdyby to ode mnie zależało, to oczywiście zachęcałbym, żeby zrobił wszystko, aby nie znaleźć się w areszcie, bo oni go w mojej ocenie tam zabiją
— dodał.
Torturowali urzędników, więc w mojej ocenie zrobią wszystko, żeby Zbigniew Ziobro stracił życie. To jest po prostu realne zagrożenie
— podkreślił Janusz Kowalski.
CZYTAJ TAKŻE:
-Władza się już nie kryje. Błaszczak broni Ziobry: Mamy satrapę, który jest premierem i dyktuje wyroki sądom. Za Tuska wróciła komuna
-Polowanie na Ziobrę. Żurek insynuuje, że były minister ucieknie na Węgry? „Jakoś nie mam zaufania”. „Na razie może się przemieszczać”
aja/TV wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744773-kowalski-zrobia-wszystko-by-ziobro-stracil-zycie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.