„Podczas zbliżającego się posiedzenia Sejmu zostanie zwołany Zespół ds. przeciwdziałania łamaniu prawa, na którego czele stoi poseł Michał Woś. Podczas obrad pokażemy szczegóły tej patologii, jaką ma miejsce w rezultacie działań Donalda Tuska i jego ekipy” - poinformował podczas konferencji prasowej szef klubu PiS, b. wicepremier Mariusz Błaszczak.
Mariusz Błaszczak odniósł się do oburzającej decyzji poznańskiego Sądu Apelacyjnego, który unieważnił wyrok skazujący ws. potrójnego morderstwa. Polityk ocenił, że jest to wynik chaosu i walki politycznej, którą w wymiarze sprawiedliwości miała zaprowadzić obecna koalicja rządząca.
Kilka dni temu Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał decyzję, której rezultatem jest anulowanie wyroku skazującego dla potrójnego mordercy. To konsekwencja tego, co dzieje się w naszym kraju - siłowego przejęcia prokuratury. To cios w poczucie sprawiedliwości. Toczy się walka polityczna, przy użyciu wymiaru sprawiedliwości. Konsekwencje tych procesów są złe dla Polski i Polaków. Przyjdzie taki czas, że ci sędziowie odpowiedzą za to, że sprzeniewierzyli się prawu
— zapewnił b. szef MON.
Rząd Donalda Tuska i sam Donald Tusk niszczą instytucje państwa polskiego, co skończy się tragicznie dla naszego kraju
— dodał.
Podczas zbliżającego się posiedzenia Sejmu zostanie zwołany Zespół ds. przeciwdziałania łamania prawa, na którego czele stoi poseł Michał Woś. Podczas obrad pokażemy szczegóły tej patologii, jaką ma miejsce w rezultacie działań Donalda Tuska i jego ekipy
— powiedział Mariusz Błaszczak.
Obłuda władzy
Poseł Andrzej Śliwka zwracał uwagę podczas konferencji prasowej na obłudę władzy, która respektuje wyroki tzw. „neosędziów”, kiedy jej to wygodne, a w innych przypadkach, nawet tak oburzających jak w wypadku decyzji poznańskiego sądu, nie.
Ta sytuacja, która miała miejsce w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu potwierdza to, że zła i skorumpowana władza Donalda Tuska i Waldemara Żurka nie cofnie się przed niczym. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której decyzja SA wpłynęła na zwykłych Polaków. To, że został wykreowany gigantyczny niby spór o to, kto może być sędzią, a kto nie może jest sytuacją, która uderza w podwaliny państwa
— ocenił Śliwka.
Dochodzimy do sytuacji, w której władza wykonawcza decyduje czy można uznać ten wyrok, czy zakwestionować kolejny wyrok. Nie tak to powinno wyglądać w praworządnym państwie. To, co robi ta władza uderza w los zwykłych Polaków
— zaznaczył.
Trzeba zaznaczyć, że w sprawie kredytu frankowego p. Żurka orzekał tzw. „neosędzia”,w sprawie rozwodu p. Gasiuk-Pihowicz orzekał również tzw. „neosędzia”. W sprawie rozwodu p. wiceminister Ejchart orzekał również tzw. „neosędzia”. Z jednej strony władza kwestionuje orzeczenie dot. brutalnego morderstwa, a w sprawach, które dotykają ich, wtedy „neosędzia” jest okej i nie ma przeciwskazań, by uznawać te wyroki, orzeczenia i nie kwestionować statusu sędziów
— opisywał poseł PiS.
Minister Żurek chce doprowadzić do tego, że w razie spotu zwykłego obywatela z kacykiem KO oraz PSL, to minister Zurek będzie decydował jaki będzie sędzia, bo zlikwidował losowanie. A gdyby się tak trafiło, że będzie to jeden z 3,5 tys. sędziów powołanych przez KRS i prezydenta RP po 2018 r., to wtedy p. Żurek będzie ich kwestionował. Trzeba powiedzieć stop tej patologii!
— apelował.
„Prywatna wojna”
Jacek Ozdoba podkreślał, że nieład i problemy w wymiarze sprawiedliwości wywołane są głównie na skutek chęci prowadzenia „prywatnej wojny” przez obecny obóz władzy.
To, czego jesteśmy świadkami to wysadzenie bezpieczników w państwie, bo zaczęto bawić się wymiarem sprawiedliwości w bezprecedensowy sposób. Po 1989 roku nigdy nie było sytuacji, żeby nagle sędzia stwierdzał, że drugi sędzia nie jest sędzią i dlatego morderca ma mieć zdejmowaną odpowiedzialność, a koszty tego ponoszą rodziny ofiary
— oburzał się europoseł Ozdoba.
Dzisiaj jesteśmy w permanentnym kryzysie wymiaru sprawiedliwości. Ja mam w nosie, czy Żurkowi czy innemu ministrowi podoba się na sali sądowej ten czy inny sędzia. Sędzia na sali rozpraw orzeka w imieniu RP - jak orzekał o sprawie frankowej ministra Żurka - to wszystko było okej, a jak orzeka w sprawie morderców to nagle twierdzą, że nie jest sędzią. Tu nie chodzi o Polskę, tu chodzi o prywatną wojnę, którą toczą rządzący, żeby stworzyć grupę, która zapewni im bezkarność. Stąd działania także w sądzie okręgowym
— mówił.
Ta wojna jest psuciem państwa. W tak trudnej sytuacji dla naszej ojczyzny, Donald Tusk zajmuje się sam sobą i politycznym wymiarem sprawiedliwości, a na tym wszystkim niestety cierpią Polacy
— podkreślił Jacek Ozdoba.
maz/KP PiS/YouTube/X
