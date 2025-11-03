Poseł Radosław Fogiel skrytykował polityków Konfederacji, którzy ciągle atakują Prawo i Sprawiedliwość i jednocześnie mówią o możliwości koalicji z Donaldem Tuskiem. „Używają tego samego ‘podręcznika do atakowania PiS’, bo liczą, że w naszym stawie coś złowią” - powiedział w RMF24 Fogiel. Jak stwierdził, Konfederacja już dziś próbuje dzielić skórę na niedźwiedziu, skoro zapowiada, że chce mieć resorty odpowiedzialne za służby. „Bardzo mnie zdziwiła wypowiedź Przemysława Wiplera, bo to jest trochę powrót do 2005 r. Wtedy Platforma też za wszelką cenę chciała mieć służby” - oświadczył poseł PiS.
Radosław Fogiel był pytany o kolejne wybory i możliwość zawarcia koalicji z Konfederacją oraz Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Nie krył, że w jego przekonaniu oba ugrupowania próbują przejąć elektorat Prawa i Sprawiedliwości.
Kiedy pan wejdzie na media społecznościowe np. pana Sławomira Mentzena, to tam jest wyłącznie PiS, PiS, PiS, PiS… To tak, jak na mediach społecznościowych dowolnego polityka Platformy. Oni nawet używają tego samego „podręcznika do atakowania Prawa i Sprawiedliwości”, bo liczą, że w naszym stawie coś złowią
— powiedział, dodając, że niektórym zwolennikom Sławomira Mentzena „wizja koalicji z Tuskiem pewnie nie przeszkadza”.
Mam wrażenie, że ta „nowonadziejowska” (Nowa Nadzieja - partia, którą kieruje Sławomir Mentzen - przyp. red.) część Konfederacji, biorąc pod uwagę ich wolnorynkowe podejście, wcale nie byłaby taka odległa od niektórych polityków czy wyborców Platformy Obywatelskiej. Myślę, że im jakaś wizja koalicji z Tuskiem pewnie nie przeszkadza. Bardzo mnie zdziwiła wypowiedź Przemysława Wiplera, bo to jest trochę powrót do 2005 r. Wtedy Platforma też za wszelką cenę chciała mieć służby
— ocenił polityk Prawa i Sprawiedliwości, który tuż po wywiadzie w RMF24 zamieścił w mediach społecznościowych przykłady wpisów Sławomira Mentzena atakujące PiS.
Sławomir Mentzen zarzuca komuś kłamstwo, gdy mówimy, że zajmuje się głównie atakowaniem Prawa i Sprawiedliwości? To zobaczcie sami!
— czytamy na X we wpisie posła Radosława Fogla, który był reakcją na wpis niezadowolonego Sławomira Mentzena.
Przerażony niskimi sondażami Tusk prześladuje opozycję
Prawdopodobnie w piątek Sejm zajmie się sprawą wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu byłemu szefowi MS Zbigniewowi Ziobro. Dzień wcześniej ma się zebrać sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych.
Nie mam żadnych informacji, żeby Zbigniew Ziobro miał się w Sejmie nie pojawiać
— powiedział w RMF24 poseł PiS Radosław Fogiel.
Mamy do czynienia z nagonką polityczną skierowaną w stronę Zbigniewa Ziobry. Wcześniej w stronę wielu innych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przecież ta kadencja zaczęła się od nielegalnego uwięzienia dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości i uniemożliwienia im pełnienia im mandatów poselskich
— oświadczył polityk i nazwał zarzuty sformułowane przez prokuratorów Żurka „kompletnie absurdalnymi”.
One sprowadzają się do tego, że prokuratura żurkowa twierdzi, że Zbigniew Ziobro w Ministerstwie Sprawiedliwości miał powołać grupę przestępczą. Grupa ta użyła środków publicznych, żeby przekazać je instytucji publicznej, jaką jest CBA - pieniądze na nabycie narzędzia, które ma służyć do zwalczania przestępczości. Byłaby to pierwsza w historii grupa przestępcza, która finansuje zwalczanie przestępczości
— skomentował polityk PiS, który nie ma wątpliwości, że polowanie na polityków opozycji ma przykryć niepowodzenia rządu Donalda Tuska.
Dzisiaj w Polsce mamy do czynienia z sytuacją, w której przerażony niskimi sondażami premier, przerażony tym, że nie idą mu żadne obietnice, jedyne, co próbuje robić, to prześladować opozycję
— ocenił poseł Radosław Fogiel w RMF24.
„Takie możliwości zapisano w akcie notarialnym”
Zapytany o ocenę sytuacji dotyczącej sprzedaży działki, która mogła być wykorzystana dla potrzeb budowy linii kolejowej wiodącej do CPK, Fogiel oświadczył, że sprawa zostanie wyjaśniona.
Na razie jest decyzja prezesa partii o zawieszeniu pana posła Telusa i trzech innych członków Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczymy, jak postępowanie dyscyplinarne dalej się potoczy (…). Nie chcę przesądzać o czyjejkolwiek winie. Nie uważam Roberta Telusa za osobę nieuczciwą. Nie miałem do tej pory żadnych przesłanek, które by o tym świadczyły. Jest pewien podział obowiązków w kierownictwie resortu. Jeśli coś jest w kompetencjach któregoś z wiceministrów, to może się tak zdarzyć, że główny minister o czymś nie wie
— stwierdził polityk PiS dodając, że odpowiedzialność polityczna za podejmowane w resorcie decyzje spoczywa na barkach ministra. Przypomniał, że to dzięki interwencji posłów PiS opinia publiczna poznała treść aktu notarialnego sprzedaży działki.
Są w nim wypisane przesłanki. One nie są strasznie trudne do spełnienia. Wystarczy, że wojewoda rozpocznie procedurę wywłaszczeniową (…). Nie jest prawdą, że nie ma możliwości odkupienia tej działki po cenienie nabycia. Są takie możliwości zapisane w akcie notarialnym
— oświadczył gość RMF24.
koal/RMF24
